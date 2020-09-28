Біля суду у Нідерландах російська пропаганда знову крутить "кіно" про МН17

У Нідерландах навпроти судового комплексу “Схіпхол”, де відбувається чергове судове засідання у справі МН17, російська пропаганда знову крутить “кіно” про МН17.

Про це повідомляє класний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Свою версію трагедії МН17 під будівлею суду російська пропаганда показує вже втретє. На великому екрані демонструють фільм, автори якого намагаються поставити під сумнів результати офіційного розслідування Міжнародної спільної слідчої групи (JIT), стверджуючи, що в офіційного слідства недостатньо доказів причетності Росії. Як і попередні рази акція не зібрала глядачів.

У Нідерландах навпроти суду російська пропаганда знову влаштувала показ «кіно» про МН17 / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня 2020 року у Нідерландах російська пропаганда вдруге показувала фільм про МН17. Вперше “сеанс” під судом організували 3 липня 2020 року.

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Акції проводить організація “Глобальні права мирних людей”.

Окружний суд Гааги у березні цього року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".