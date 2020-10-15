Росія вийшла з консультаційної групи щодо MH17
Як передає Укрінформ, відповідну заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ РФ.
При цьому відповідальність за зрив тристоронніх консультацій російська влада покладає на офіційну Гаагу.
Зокрема, в заяві згадується липневе рішення Нідерландів подати позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.
У російському МЗС вважають, що "такі недружні дії Нідерландів позбавляють сенсу продовження тристоронніх консультацій і нашої участі в них".
Російська сторона також заявляє, що влада Нідерландів у рамках розслідування катастрофи MH17 захищає свої "кон'юнктурні політичні інтереси, безсоромно прикриваючись необхідністю захисту прав близьких жертв авіакатастрофи".
Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого в небі над Донбасом літака рейсу МН17. Раніше, в березні цього року Окружний суд Гааги почав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 в небі над Донбасом.
Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", який виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав аварії на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилися 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.
Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських збройних сил, дислокованої в Курську.
19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування і бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на момент катастрофи літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубінський, підполковник-спецназівець ГРУ Олег Пулатов (всі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".