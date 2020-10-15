Росія вийшла з консультаційної групи щодо MH17

Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малазійського літака рейсу MH17 на Донбасі.

Як передає Укрінформ, відповідну заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ РФ.

При цьому відповідальність за зрив тристоронніх консультацій російська влада покладає на офіційну Гаагу.

Зокрема, в заяві згадується липневе рішення Нідерландів подати позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.

У російському МЗС вважають, що "такі недружні дії Нідерландів позбавляють сенсу продовження тристоронніх консультацій і нашої участі в них".

Російська сторона також заявляє, що влада Нідерландів у рамках розслідування катастрофи MH17 захищає свої "кон'юнктурні політичні інтереси, безсоромно прикриваючись необхідністю захисту прав близьких жертв авіакатастрофи".

Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого в небі над Донбасом літака рейсу МН17. Раніше, в березні цього року Окружний суд Гааги почав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 в небі над Донбасом.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", який виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав аварії на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилися 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських збройних сил, дислокованої в Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування і бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на момент катастрофи літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубінський, підполковник-спецназівець ГРУ Олег Пулатов (всі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".