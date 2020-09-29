Справа МН17: з ким зустрічалися в Росії нідерландські адвокати

Судове засідання в Гаазі відклали до 3 листопада

Майже через місяць перерви в Нідерландах поновилися слухання у кримінальній справі щодо збитого літака рейсу МН17. Спочатку суд повідомив, що, за попереднім графіком, другий блок третьої сесії триватиме з 28 вересня по 9 жовтня. Згодом, за кілька днів до вересневого судового засідання, з’явилося уточнення, що замість майже двох тижнів, планується тиждень, тобто близько п’яти засідань.

Насправді ж це був один день, кілька годин – і знову місяць перерви. Затягнути процес і не допустити до розгляду справи по суті намагаються адвокати одного з чотирьох обвинувачених, підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова.

У червні та серпні його захист бідкався, що через коронавірус не може поїхати до Росії, щоб зустрітися зі своїм клієнтом і обговорити справу. Але схоже, що пропозиція нідерландських прокурорів – допомогти адвокатам Пулатова із бронюванням рейсу – таки спрацювала. І 28 вересня вони повідомили суд, що в Росію злітали, плідно поспілкувалися з клієнтом, який наговорив їм багато нової важливої інформації, – і щоб її «переварити», їм знову потрібен час.

Міжнародна спільна слідча група (JIT)

НА РАНДЕВУ ДО РОСІЇ

На зупинці автобуса під номером 185, що біля аеропорту «Схіпхол», завжди порожньо, адже він прямує до Justitieel Complex Schiphol (JCS), тобто судового комплексу «Схіпхол», де 9 березня 2020 року стартували слухання щодо справи МН17. Переважно за цим маршрутом їздять лише працівники суду, адже житлових будинків там немає. Пасажирів у салоні більшає лише в день чергового судового засідання щодо справи МН17.

Судовий комплекс "Схіпхол"

Штатив, фотоапарат, ноутбук – водій одразу впізнає в мені журналіста, і попри червону стрічку, яка через коронавірус відділяє нас одне від одного, запитує в мене, насупивши брови, – росіянка чи українка. Дізнавшись, що я кореспондентка з України, усміхається й каже: «Будь обережна – мій колега попередив мене, що росіяни влаштували демонстрацію під будівлею суду просто навпроти зупинки автобуса».

Під’їжджаючи до будівлі суду, дістаю фотоапарат, водій починає їхати повільніше в очікуванні демонстрації… Водій починає сміятися: «А де ж люди?» З вікна автобуса роблю фото й пояснюю, що таку «людну» акцію бачу вже втретє. Російська пропаганда знову крутить «кіно» про МН17 навпроти суду. Демонструючи на великому екрані фільм, і свою версію трагедії, організатори разом з авторами фільму намагаються поставити під сумнів результати офіційного розслідування Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) – мовляв, доказів причетності Росії до трагедії недостатньо.

Прямую до пресцентру. Через коронавірус усюди дезінфектори для рук та наліпки, які нагадують про обов’язкове дотримання дистанції 1,5 метра. Представників ЗМІ через пандемію небагато, більшість за процесом стежать за допомогою прямої трансляції.

О 10:00 за місцевим часом починається судове засідання. Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс вітає присутніх, наголошує на важливості дотримання карантинних правил. У судовій залі присутні родичі загиблих, їхні адвокати, захист одного з чотирьох обвинувачених, «грушника» Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу. Його інтереси представляють нідерландські адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Жоден обвинувачений у збитті МН17 на засідання, ясна річ, не з’явився. Очікувалося, що під час другого блоку слухань адвокати Пулатова нададуть суду решту своїх запитів щодо розслідування трагедії. Від самого початку процесу захист обвинуваченого наполягає на бракові уваги до так званих альтернативних версій катастрофи. Дарма що дослідження з місця трагедії, вивчення уламків літака, тіл загиблих, у яких виявлено елементи ракети, запущеної «Буком», не залишають жодних шпаринок для сумнівів.

Четверо обвинувачених у справі МН17

Урешті адвокати Пулатова просто приголомшили заявою: рандеву до Росії нарешті відбулося. Через пів року після старту судового процесу в Нідерландах їм таки вдалося придбати квитки, з’їздити до Росії та поговорити зі своїм клієнтом Пулатовим. І навіть коронавірус цього разу не завадив. Під час свого виступу нідерландська адвокатка Сабіна тен Дуссхате підкреслила, що спілкування з Пулатовим було плідним та корисним. А отриманої інформації так багато, що потрібен додатковий час на її опрацювання. Також росіянин не визнає себе причетним до катастрофи.

«Наш клієнт заявляє, що не має стосунку до транспортування, охорони «Бука» або збиття MH17. Він не знає, як був збитий MH17, що сам він ніякого «Бука» не бачив, і ні він, ні його підлеглі не контактували з «Буком», – зазначила Сабіна тен Дуссхате.

Адвокати Пулатова

А ще наголосила, що під час зустрічі Пулатов розповів, що бачив лише наслідки збиття МН17.

«І хоча він брав участь у військовому конфлікті на сході України в 2014 році, він не знає, які обставини призвели до цієї трагедії», – додала вона.

Після свого рандеву до Росії адвокати наполягають, що тепер їм треба скласти повну картину після почутої від їхнього клієнта інформації, тож знову не вкладаються в терміни.

«Наші попередні клопотання стосувалися альтернативних версій трагедії, бо не можна вважати провину доведеною, якщо неможливо виключати альтернативну версію… Суду потрібно більше інформації щодо позиції нашого клієнта, щоб ухвалити рішення з деяких клопотань, а нам – детально поговорити з ним щодо матеріалів справи», – зазначила адвокатка. Тож фактично захист Пулатова не може й не хоче подати свої запити на розслідування вчасно. І щоб сформулювати вимоги, захисники попросили час до листопада. У свою чергу, головуючий Гендрік Стейнгаюсна наголосив, що «неприємно здивований» відсутністю запитів та клопотань в узгоджений час.

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс

ВИСТУП ОБВИНУВАЧЕНОГО В СУДІ

Другою сенсацією засідання стала заява адвокатів про те, що Пулатов хоче виступити на суді в Нідерландах, попри загрозу арешту, щоб довести свою непричетність до збиття МН17. Однак його захист – проти його появи в судовому комплексі «Схіпхол».

«Пулатов хоче звернутися до суду, але ми виступаємо проти цього, бо його фотографії та обвинувачення щодо нього широко поширені, тож йому загрожує небезпека. Також його можуть затримати, щодо Пулатова діє міжнародний ордер на арешт, тому, якщо він приїде, йому загрожує арешт», – наголосила адвокатка Пулатова Сабіна тен Дуссхате.

Судовий комплекс "Схіпхол"

І хоча адвокати наполегливо не рекомендують росіянину їхати в Нідерланди, водночас вони розуміють бажання клієнта звернутися до суду. І прагнуть вивчити всі можливі варіанти – як реалізувати його волю. Тож схоже, тепер доведеться визначатися з форматом виступу Пулатова. Зі свого боку, нідерландські прокурори наголосили, що не розуміють, чому знову постає це питання. Адже починаючи з березня, тобто від самого початку процесу, ішлося про те, що своє звернення Пулатов може подати як у письмовому вигляді, так і зробити це у відеоформаті.

ЗАТЯГУВАННЯ ПРОЦЕСУ

Очевидно, що Росія усіма силами намагається затягнути процес. І після великої перерви, яка тривала більше години, суд таки йде назустріч адвокатам росіянина, надавши їм можливість підготувати та подати запити на розслідування у листопаді.

«Ми перериваємо сьогоднішні слухання та відновимо роботу 3 листопада», – оголосив Гендрік Стейнгаюс.

Тож до 3 листопада захист Пулатова має надати свої остаточні запити щодо додаткового розслідування.

Олег Пулатов

Найважливіше нині, аби справа нарешті дійшла до розгляду по суті.

Судове засідання оголошено закритим. Це означає, що завершився робочий день у «російських матрьошок», які вже втретє крутили свою «правду» під судом. Розібравши апаратуру, вони розбігаються по автівках. Схоже, наступний «кінопоказ» під стінами судового комплексу «Схіпхол» відбудеться 3 листопада.

Далі буде…

Ірина Драбок, Гаага

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