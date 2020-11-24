Кримський татарин Бекіров судиться з ФСБ через тиск при підписанні протоколу допиту

Адвокат Еміль Курбедінов домагається порушення кримінальної справи проти співробітників ФСБ, які чинили тиск на Руслана Бекірова при підписанні протоколу допиту з показами, які лягли в основу звинувачення політв'язня Енвера Сейтосманова.

Про хід розгляду «справи» щодо Бекірова йдеться в опублікованому у Фейсбуці відео Кримської солідарності, повідомляє Укрінформ.

«Основа цієї «справи» в тому, що Руслана Бекірова в березні 2019 року під сильним тиском змусили підписати протокол допиту і він не побоявся про це розповісти по відеоконференцзв'язку під час засідання в Північнокавказькому окружному військовому суді. Він сказав, що мало не під тортурами у нього вибили свідчення і саме щоб помститися за те, що він заявив про злочин на співробітників ФСБ, його переслідують і була порушена безглузда кримінальна справа проти нього», - сказав Курбедінов.

Як уточнив адвокат, захист «педалює питання порушення кримінальної справи проти слідчого, який допитував Руслана, і проти оперативного співробітника ФСБ».

За словами Курбедінова, «суд» у Криму відмовив у порушенні кримінальних справ проти співробітників ФСБ і на цей час захист чекає рішення апеляційного суду на дані рішення.

Що стосується самого засідання, яке пройшло щодо Руслана Бекірова в Нахімовському районному «суді» м.Севастополя, то жоден з трьох свідків звинувачення, в тому числі засекречений свідок Багіров, в «суд» не з'явилися, і це вже третє засідання, яке вони ігнорують.

Як повідомлялося, ФСБ Криму звинувачує Руслана Бекірова в дачі неправдивих свідчень (частина 1 статті 307 КК РФ) щодо Енвера Сейтосманова, засудженого до 17 років в'язниці за звинуваченням у причетності до організації Хізб ут-Тахрір.

За твердженням ФСБ, в березні 2019 року під час допиту Бекіров, нібито, «за відсутності будь-якого морального і фізичного тиску з боку слідчого» дав свідчення про те, що «Сейтосманов є хізбом».

Дані показання Бекірова слідство долучило до матеріалів по «справі Енвера Сейтосманова», як доказ його причетності до організації Хізб ут-Тахрір. Однак, через пів року, в серпні 2019 року під час розгляду справи по суті Руслан Бекіров, виступаючи в суді в якості свідка обвинувачення, заявив, що давав свідчення проти Сейтосманова під тиском з боку співробітників ФСБ.