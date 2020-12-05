Україна запровадить санкції проти австрійських архітекторів через проєкт в окупованому Криму

До австрійського архітектурного бюро «Coop Himmelb(l)au» та його керівництва будуть застосовані українські санкції за участь у проєкті з будівництва оперного театру в окупованому Росією Севастополі.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України, про це заявив спецпредставник МЗС з питань санкційної політики Олексій Макеєв.

«Ми не будемо толерувати таке відверте ігнорування українського суверенітету та співробітництво з російською окупаційною адміністрацією. Їм буде заборонено в’їзд в Україну, а міжнародне реноме цієї компанії зазнає серйозних втрат. Тепер з іменем цього бюро буде пов’язане пособництво окупанту у вчиненні міжнародного злочину», - наголосив спецпредставник МЗС України.

За його словами, Україна вже розпочала внутрішньодержавні процедури для запровадження проти австрійського архітектурного бюро санкцій за співробітництво з російською окупаційною адміністрацією та пособництво у спробі легітимізації Росією анексії АР Крим.

Українська сторона також докладно поінформує партнерів у ЄС та США про незаконну діяльність бюро, підкреслив Макеєв.

Крім того, він нагадав, що 4 грудня на звернення МЗС України прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження проти представників австрійського архітектурного бюро «Coop Himmelb(l)au», яке бере участь у побудові оперного театру в окупованому Севастополі.

Як повідомляв Укрінформ, раніше посол України в Австрії Олександр Щерба поінформував, що віденське архітектурне бюро "Coop Himmelblau" бере участь у проєкті зі спорудження опери в окупованому Севастополі.

Прокуратура АР Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом порушення представниками цього австрійського архітектурного бюро порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму з метою проєктування спорудження оперного театру у Севастополі.