Україна розслідує незаконний в'їзд австрійських архітекторів до окупованого Криму

Прокуратура АР Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом порушення представниками австрійського архітектурного бюро Coop Himmelblau порядку в'їзду на територію окупованого Криму.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

"Прокуратурою АР Крим та міста Севастополя, на підставі інформації, отриманої від Міністерства закордонних справ України, розпочато кримінальне провадження за фактом порушення представниками австрійського архітектурного бюро Coop Himmelblau порядку в’їзду/виїзду з/на тимчасово окуповану територію АР Крим із метою проєктування спорудження оперного театру у місті Севастополі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування проводитимуть слідчі відділу Служби безпеки України в АР Крим з дислокацією в Херсоні.

Як повідомляв Укрінформ, раніше посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці у Фейсбуці поінформував, що Україна вивчає питання запровадження санкцій стосовно бюро Coop Himmelblau та його директора.