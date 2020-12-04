Посольство України надіслало МЗС Польщі ноту щодо календаря з «російським» Кримом

Посольство України в Польщі направило ноту МЗС РП з проханням посприяти у вирішенні ситуації, що склалася навколо напису “Російська Федерація” поряд з кримськими мечетями в календарі на 2021 р. Релігійного Об’єднання мусульман Польщі.

Як повідомив у коментарі кореспондентові Укрінформу посол України в Польщі Андрій Дещиця, українську сторону не влаштовує, що після видалення напису “Російська Федерація” в електронній версії календаря усе ж не з’явився запис про територіальну приналежність до України.

Як повідомив український дипломат, посольство України спочатку звернулося з листом до Релігійного Об’єднання мусульман Польщі з проханням про виправлення помилок, які було допущено при публікації цього календаря. З листом схожого змісту до цієї організації звернувся також член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов.

Як зазначив Дещиця, Об’єднання мусульман Польщі зробило заяву з вибаченням за помилку і внесло зміни в електронну версію календаря.

“Але ці зміни ми вважаємо не повністю коректними, вони не до кінця відображають позицію України, а також і Польщі, де ця організація офіційно зареєстрована”, - підкреслив Дещиця.

Відтак українська дипустанова у Польщі надіслала другого листа Релігійному Об’єднанню мусульман Польщі. У ньому міститься прохання, щоб ця організація чітко вказала у календарі приналежність Криму до України і звернулася до інституцій, куди вже був розісланий календар, з повідомленням про те, що ці помилки виправлено, а позиція Об’єднання мусульман Польщі базується на визнанні Криму частиною території України.

“У зв’язку з тим, що відповіді немає, ми направили ноту до МЗС Польщі, виклавши свою позицію. Офіційна позиція Польщі є однозначною: Варшава визнає Крим територією України, не визнає і засуджує окупацію Криму”, - зазначив Дещиця.

Він додав: з огляду на те, що Релігійне Об’єднання мусульман Польщі є організацією, яка фінансується польською державою, то МЗС РП висловило готовність долучитися до з'ясування цієї ситуації.

“В розмові польські дипломати підтвердили однозначну позицію про невизнання окупації й анексії Криму, підтримку територіальної цілісності України і готовність розібратися в ситуації, що виникла у зв’язку з публікацією календаря”, - констатував Дещиця.

Станом на ранок, 4 грудня, інтернет-сторінку з календарем видалено з офіційного сайту Об’єднання мусульман Польщі.

Як повідомляв Укрінформ, у релігійному календарі мусульман Польщі на 2021 р. під зображеннями мечетей в Сімферополі, Феодосії, Бахчисараї та Старому Криму розміщено напис про територіальну приналежність до РФ. На це звернув увагу член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов, який попросив Об’єднання мусульман виправити помилки у календарі. Об’єднання визнало помилку, видалило напис “Російська Федерація”, але не замінило його на “Україну”. Усейнов написав, що пояснення духовного лідера мусульман Польщі є недостатніми, оскільки у заяві відсутня згадка про те, що Об’єднання мусульман Польщі визнає Крим тимчасово окупованою територією України. Він висунув Релігійному Об'єднанню низку вимог, що відображають позицію Меджлісу кримськотатарського народу. Зокрема, від муфтія Польщі вимагають оприлюднення офіційної заяви, що згадка про Російську Федерацію під назвами кримським мечетей є редакційною помилкою, а Крим є територією України. При цьому заяву слід розіслати усім, хто вже отримав календарі. Крім того, вимагається відкликати з друкарні і знищити всі роздруковані та електронні дефектні копії цього календаря.

Релігійне об’єднання мусульман Польщі очолює муфтій Томаш Міськевич. За повідомленням ЗМІ, вже після окупації Криму Росією, у червні 2014 року, він відвідав півострів для ознайомлення з ситуацією щодо становища мусульман.