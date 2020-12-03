Росія порушує в окупованому Криму Декларацію ООН про права корінних народів – Джапарова

Росія порушує в окупованому Криму Декларацію ООН про права корінних народів і не виконує як держава-окупант своїх зобов‘язань щодо захисту цивільного населення у контексті поширення пандемії.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час 13-ї сесії Експертного механізму ООН з прав корінних народів.

Зазначається, що загальною темою сесії стало питання впливу пандемії COVID-19 на права корінних народів.

«Еміне Джапарова поінформувала про триваючі грубі та систематичні порушення прав людини, зокрема кримських татар, на території тимчасового окупованого Криму та наголосила на невиконанні Росією як державою-окупантом своїх зобов‘язань, передбачених міжнародним гуманітарним правом, щодо захисту цивільного населення у контексті поширення пандемії», - йдеться у повідомленні.

Джапарова також торкнулася проблематики порушення релігійних прав, незабезпечення жителів Криму належним доступом до медичної допомоги, створення додаткових пандемічних ризиків через оголошення чергового незаконного призову до російської армії та триваючу кампанію з переселення громадян РФ на окупований український півострів.

Перша заступниця міністра закликала Експертний механізм належно відреагувати на порушення Росією міжнародного права в окупованому Криму, зокрема Декларації ООН про права корінних народів.

Еміне Джапарова також підтвердила готовність української сторони до співпраці з Експертним механізмом з метою подальшого захисту прав корінних народів.

Експертний механізм з прав корінних народів, створений Радою з прав людини (РПЛ) ООН в 2007 році, є допоміжним органом, який надає РПЛ експертні знання та консультації з прав корінних народів, викладених в Декларації ООН про права корінних народів. Дослідження та рекомендації Експертного механізму покликані забезпечити краще розуміння положень Декларації та запропонувати конкретні дії, які держави, корінні народи, громадянське суспільство, міжнародні організації та національні правозахисні установи можуть прийняти для подальшої реалізації.