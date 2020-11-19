Комітет ООН визнав незаконними російські органи влади в Криму — проєкт резолюції

Третій комітет Генеральної асамблеї ООН визнав незаконними російські органи влади в АР Крим. Проєкт резолюції щодо прав людини в Криму підтримали 63 країни.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в оновленій резолюції Третього комітету Генасамблеї ООН із соціальних і гуманітарних питань «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна», яка була ухвалена 18 листопада, повідомляє пресслужба МінТОТ.

«Я сподіваюсь, що після затвердження у грудні резолюції вже Генасамблеєю ООН, завдяки консолідованій позиції міжнародної спільноти та тиску на РФ, Росія виконає всі пункти і, врешті, звільнить окуповані українські території. Окремо вдячний за приділену увагу проблематиці кримськотатарського народу. Зокрема, заклик про скасування всіх незаконних рішень щодо заборони Меджлісу, про припинення переслідувань та дискримінації кримських татар. П’ята поспіль резолюція щодо Криму наочно демонструє засудження окупації півострова світовою спільнотою, а також підтверджує нагальні потреби у доступі міжнародних організацій до півострова», - наголосив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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У резолюції наголошується, що РФ займається дискримінацією жителів півострова: кримських татар, українців і осіб, котрі належать до інших етнічних і релігійних груп. Третій комітет ГА ООН засуджує порушення прав людини в окупованому Криму, спробу анексії і тимчасову окупацію півострова Росією. Засуджує нав'язування російського громадянства, проведення незаконних виборчих кампаній і голосувань, зміну демографічного складу населення Криму і придушення національної ідентичності.

Засуджується незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації в Криму, окремо наголошується, що органи та посадові особи Російської Федерації, створені в тимчасово окупованому Криму, є незаконними, і їх слід називати виключно «окупаційними органами Російської Федерації».

Третій комітет ГА ООН занепокоєний тим, що чинні міжнародні договори про зобов'язання з прав людини, учасником яких є Україна, не повністю дотримуються окупаційною державою в Криму.

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Окрім того, Комітет підтвердив свою глибоку занепокоєність тим, що окупаційна держава продовжує відмовляти в доступі до Криму моніторинговим місіям ММПЛУ та СММ ОБСЄ, незважаючи на наявність в них мандату, який охоплює всю територію України в її міжнародно визнаних кордонах.

Як зазначається, Комітет занепокоєний неадекватними умовами утримання в установах виконання покарань; примусом мешканців окупованого Криму присягати на вірність окупаційній державі; проведенням органами РФ обшуків та рейдів; обмеженнями, з якими стикаються українці, включаючи кримських татар, у здійсненні своїх економічних, соціальних та культурних прав, неможливість зберігати свою ідентичність та культуру й освіту українською та кримськотатарською мовами.

Також Комітет знепокоєний руйнівною діяльністю окупаційної держави, що супроводжуються експропріацією земель, знесенням будинків, виснаженням природних та сільськогосподарських ресурсів, що має негативний вплив і сприяє зміні економічної та демографічної структури Криму.

Окремо наголошується на серйозній стурбованості щодо оголошення Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і забороною його діяльності і щодо того, що незаконні рішення РФ з цього питання досі не скасовані.

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Як повідомили в пресслужбі, Третій комітет ГА ООН закликав РФ до: дотримання поваги свободи думки та вираження поглядів; припинення практики кримінального переслідування жителів Криму, які чинять опір призову до збройних сил Російської Федерації; створення умов, забезпечення засобів, щоб дозволити добровільне, безпечне, гідне та безперешкодне повернення всіх внутрішньо переміщених осіб та біженців, постраждалих від тимчасової окупації Криму Російською Федерацією, до своїх домівок; надання на постійній основі детальної інформації про поширення COVID-19 в Криму та про заходи, які країна-окупант вживає для забезпечення та підтримання здоров'я та гігієни населення в Криму та надання допомоги населенню цих територій в боротьбі з пандемією тощо.

Третій комітет ГА ООН закликав держави-члени конструктивно брати участь у спільних зусиллях, спрямованих на поліпшення ситуації з правами людини на окупованому півострові, продовжувати використовувати всі дипломатичні засоби для тиску та закликати Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов'язань згідно з міжнародним та міжнародним гуманітарним правом і надавати безперешкодний доступ до Криму моніторинговим місіям, зокрема ММПЛУ та СММ ОБСЄ.

Співавторами резолюції виступили Україна, Грузія, Німеччина, США, Велика Британія, Франція, Латвія, Литва, Естонія та інші країни-партнерів України. Резолюцію підтримали 63 країни.