Російські тюремники посадили в ШІЗО кримського татарина Абдуллаєва з температурою

Незаконно утримуваного у «ФКУ ИК-2 УФСИН по Респубике Башкортостан» кримського татарина Теймура Абдуллаєва з високою температурою безпідставно помістили в штрафний ізолятор.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова.

«Кримського татарина Теймура Абдуллаєва, незаконно утримуваного у «ФКУ ИК-2 УФСИН по Республіці Башкортостан» з високою температурою, слабкістю і задушливим кашлем безпідставно помістили в штрафний ізолятор. За словами рідних, медична допомога нашому співвітчизнику не надається, а це пряме порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод і статей 9, 10, 22 мінімальних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і соціальною радою ООН», - наголосила Денісова.

За її словами, такі дії керівництва установи виконання покарань прирівнюються до тортур і нелюдського поводження і становлять загрозу життю і здоров'ю Абдуллаєва.

Вона наголосила, що права кримського татарина систематично порушуються керівництвом цієї установи, оскільки раніше його близько п'яти місяців безпідставно тримали у штрафному ізоляторі.

Денісова закликала уповноважену з прав людини в РФ Тетяну Москалькову негайно відреагувати і забезпечити відновлення прав Абдуллаєва, зокрема - припинити тортури і нелюдське поводження, забезпечити надання відповідної медичної допомоги, привести умови утримання у відповідність з Мінімальними правилами поводження з ув'язненими, а також з'ясувати правомірність направлення Абдуллаєва у ШІЗО.

Вона також закликала міжнародне співтовариство звернути увагу на кричущі порушення прав кримського татарина, якого незаконно тримають у російській колонії, продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх в'язнів Кремля, посилити тиск на країну-окупанта, щоб змусити припинити порушення норм міжнародного права і негайно їх звільнити.

Кримська правозахисна група у Фейсбуці повідомила, що мати політв'язня Діляра Абдуллаєва закликала міжнародні організації, правозахисників, російського і українського омбудсменів відреагувати на ситуацію, яка склалася з її сином.

Нагадаємо, раніше засудженого за сфабрикованою "справою Хізб ут-Тахрір" (перша сімферопольська група) Теймура Абдуллаєва тримали у штрафному ізоляторі російської колонії 141 день. 12 серпня 2020 року стало відомо, що його перевели у СУС (камеру з суворими умовами тримання). 18 серпня Абдуллаєва знову посадили в ШІЗО - на десять діб.

У середині липня 2020 року Абдуллаєва підготувала і відправила скаргу в Управління Верховного комісара ООН з прав людини у зв'язку з порушенням прав її сина - необгрунтованим довгостроковим приміщенням у штрафний ізолятор російської колонії.