Окупація Криму: правозахисники заявляють про 110 політв’язнів РФ

Кримська правозахисна група опублікувала повний список політв'язнів, заарештованих Російською владою в окупованому Криму - в ньому 110 осіб, переслідуваних з політичних або релігійних мотивів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє на Фейсбук КПГ.

«Станом на кінець жовтня 2020 року щонайменше 110 осіб позбавлені волі в рамках політично мотивованого або релігійного кримінального переслідування в Криму», - йдеться в повідомленні.

У повному списку політв'язнів, опублікованому на сайті Кримської правозахисної групи, переслідувані розділені на 20 груп.

Найбільш численна група представлена ​​«справами» щодо кримських мусульман (так звані «справи Хізб ут-Тахрір») - їх 11. Найбільш численний кейс у цій групі - друга сімферопольська група «справи кримських мусульман». У рамках цієї справи переслідується 25 осіб.

Ще одна численна група політв'язнів - «справа «українських диверсантів» - в ній 15 фігурантів.

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Семеро людей переслідуються в рамках «справи кримськотатарського батальйону імені Челебіджихана», шість людей - у «справі Свідків Єгови». В рамках «справи групи Сенцова» переслідується одна людина - Олексій Чорній.

Крім того, в списку представлені поодинокі кримінальні кейси, а також переслідувані за «участь у Майдані» і «заклики до повернення Криму під контроль України».