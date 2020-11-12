Кримського татарина з ознаками коронавірусу з психлікарні відправили у СІЗО

Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» Еміль Зіядінов після відправлення його в Кримську психіатричну лікарню, відмовився від проведення психіатричної експертизи, у зв'язку з чим лікарі цієї лікарні не надали йому медичну допомогу при захворюванні з ознаками коронавірусу.

Про це пише Кримська солідарність у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Ще будучи в психіатричній лікарні на судово-психіатричній експертизі, він (Зіядінов - ред.) сильно захворів. У нього була висока температура, пропав смак і запах. Але так, як на початку він відмовився від будь-яких експертиз, аналізів, його навіть не лікували ... Лікарі прийшли і сказали: «Навіть якщо ти будеш помирати, ми тобі не допоможемо», - повідомила дружина заарештованого Ельвіе Зіядінова після побачення з ним у Сімферопольському СІЗО.

Жінка впевнена, що таким чином співробітники психлікарні змушували Еміля погодитися на всі медичні маніпуляції, але він відмовився. В результаті чоловіка відправили у СІЗО з ознаками захворювання і кашлем. Ельвіе спробувала передати ліки, але він їх досі не отримав.

Еміль Зіядінов - випускник Таврійського національного університету і вчитель фізкультури. Батько чотирьох неповнолітніх дітей. До арешту займався тренуваннями дітей шкільного віку за місцем проживання.

У 2018 році чоловік виходив на одиночний пікет з плакатом «Мусульмани не терористи», а в 2019 році став учасником «московських подій», коли біля будинку суду були затримані 46 кримських татар. Активіст організовував передачі раніше заарештованим політв'язням кримським татарам у місця позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, 7 липня з ранку в чотирьох районах окупованого Росією Криму почалися обшуки, в результаті яких було затримано сім осіб - Аліма Суф'янова, Сейрана Хайретдінова й Олександра Сізікова (Бахчисарайський район), Еміля Зіядінова (Красногвардійський район), Ділявера Меметова (Алушта), Ісмета Ібрагімова, Вадима Бектемірова (Сімферопольський район).