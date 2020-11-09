Адвокат відвідав політв'язня Сізікова у психлікарні Севастополя

В окупованому Криму адвокат Едем Семедляєв відвідав фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Олександра Сізікова, який перебуває на примусовій судово-психіатричній експертизі в стаціонарі Севастопольської психлікарні.

Про це в Фейсбуці інформує Кримська солідарність, повідомляє Укрінформ.

«Інвалід першої групи вже 26 днів перебуває на примусовій судовій стаціонарній психіатричній експертизі, яку за клопотанням слідчого ФСБ Сергія Босієва постановив провести Київський районний суд Сімферополя», - йдеться у повідомленні.

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За словами адвоката, Сізіков почувається задовільно, «але дуже втомився від умов у лікарні». «Саша каже, що йому дуже важко там знаходитися, оскільки він нічого не бачить. Спеціального догляду за ним немає. Я йому повідомив про те, що відбулося судове засідання, де розглядали апеляційну скаргу адвоката і що йому встановили термін експертизи 30 днів», - розповів Семедляєв.

Він повідомив підзахисному, що у п'ятницю, 13 листопада, закінчується термін його перебування в психіатричній лікарні, що «підтвердила і лікар, яка проводить стаціонарну експертизу».

Як повідомлялося, 14 жовтня Київський районний суд м. Сімферополь відправив інваліда по зору Олександра Сізікова на стаціонарну судово-психіатричну експертизу до Севастопольської міської психіатричної лікарні. Апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без зміни і встановив термін експертизи - 30 днів.

Олександр Сізіков повністю втратив зір у 2009 році після аварії. Опіку над ним взяв імам релігійної громади «Топчикой» Едем Смаїлов, якого було заарештовано за підозрою в тероризмі у травні 2018 року і засуджено на 14 років позбавлення волі у вересні 2020 року.

Олександр Сізіков двічі виходив з одиночним пікетом на підтримку Едема Смаїлова - в квітні 2019 року і в травні 2020 року. В руках він тримав плакати з написами «Звільніть Едема Смаїлова! Він мій помічник»,« Інваліди проти затримань мусульман Криму». У липні 2020 року його самого заарештували за обвинуваченням в організації діяльності «Хізб ут-Тахрір».

Фото: Кримська солідарність