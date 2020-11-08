Дружини політв'язнів «другої Бахчисарайської групи» отримали побачення в ізоляторі

Дружини отримали дозвіл на побачення зі своїми чоловіками - політв'язнями другої бахчисарайської групи по «справі Хізб ут-Тахрір» Сервером Зекір'яєвим, Марленом Асановим, Едемом Смаїловим і Тимуром Ібрагімовим.

Про це повідомляє "Кримська солідарність", передає Укрінформ.

За словами жінок, зустрічі проходили в російському СІЗО-5 Ростова-на-Дону, куди засуджені активісти були переміщені після оголошення вироку. З вересня 2019 року і до оголошення вироку 16 вересня 2020 року вони знаходилися в СІЗО-1.

«Побачення тривало близько 2-х годин. Дуже були раді бачити один одного. В основному спілкувалися з приводу дітей. Я розповідала йому - як за цей час виросли діти (у Зекір'яєва їх 13 - ред.), у кого який характер, хто чим займається, поговорили про здоров'я дітей, про його здоров'я, поговорили про пандемію. Здоров'я у нього більш-менш нормальне, він трохи зараз поправився, займається спортом, коли виходить на прогулянку, тому що в камері мало місця. Зараз у нього період спілкування, тому що останні 7 місяців він сидів один», - розповіла дружина Зекір'яєва.

Ліля Смаїлова востаннє була на побаченні у чоловіка у березні, а тепер приїхала разом зі своєю дочкою.

«Дуже довго чекали цієї зустрічі після такої перерви. На побачення я приїхала з донькою. Разом з ним у камері 6 осіб. Стан його здоров'я погіршився, є проблеми з зубами. Я йому відправляла ліки. Він весь час посміхався, коли ми йому розповідали про онука, якого він ще жодного разу не бачив. Малюк народився після арешту. На даний момент Едем готується до апеляційного суду», - розповіла Ліля.

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У Марлена Асанова скарг на умови тримання немає. Стан здоров'я задовільний, каже його дружина Айше.

«Він розповів, що читає багато історичної літератури, яка є в бібліотеці СІЗО. Читає журнали, книги. В принципі, розпорядок той самий. Чоловік каже, що не шкодує про те, що пожертвував багатьом і знаходиться в СІЗО. Він пишається тим, що сидить за релігію, бо наших праведників також піддавали тортурам, вони також сиділи в тюрмах через свою релігію. Тому він ні про що не шкодує», - передає вона слова чоловіка громадськості.

«Нове СІЗО, нові правила. Більш-менш чисті коридори і кабінка зі склом до стелі, відстань у величезний стіл з двох сторін, практично, 3 метри. І він - рідна і близька тобі людина. Привітання, посмішки, сльози радості і довге спілкування про дітей, сусідів, друзів, про підтримку від нашого народу під час винесення вироку, про кількість осіб, які в той день стояли під будівлею суду, про те, як зустрічали Ернеса Аметова, якого звільнили з залу суду. Велика подяка нашому народові від Тимура і нашої сім'ї. Ці емоції просто не передати словами. Він дякує всім, хто підтримує сім'ї, які на сьогодні залишилися в такому положенні», - поділилася після побачення дружина Тимура Ібрагімова.

Як раніше повідомлялося, 11 жовтня 2017 року Бахчисарайські співробітники ФСБ затримали шістьох кримських татар - Тимура Ібрагімова, Марлена (Сулеймана) Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва і Ернеса Аметова. 21 травня 2018 року були затримані у своїх будинках і заарештовані в рамках цієї ж кримінальної справи Едем Смаїлов і Сервер Мустафаєв. За версією слідства, вина затриманих кримських татар полягала в причетності до діяльності партії Хізб ут-Тахрір у Криму.

У Росії організація заборонена з 2003 року. На території України і більшості країн світу організація діє без обмежень на рівні національних законодавств. Перші арешти по цій категорії кримінальних справ у Криму почалися у 2015 році, коли на території півострова стали примусово впроваджувати норми російського законодавства.

16 вересня у Південному окружному військовому суді у Ростові-на-Дону оголосили вирок у другій Бахчисарайському справі «Хізб ут-Тахрір». Кримських мусульман засудили до термінів від 13 до 19 років позбавлення волі. Ернеса Аметова виправдали і звільнили в залі суду.

18 липня 2019 року Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій є заклик до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включаючи фігурантів даної кримінальної справи.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав фігурантів другої Бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір» політичними в'язнями і зажадав їх негайного звільнення.