Справу «третьої бахчисарайської групи» направили до військового суду

Матеріали третьої Бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір» направлено у російський військовий суд для розгляду по суті.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук «Кримської солідарності».

«Усім обвинуваченим - чотирьом кримським татарам, один з яких знаходиться на домашньому тресті, а троє інших - в слідчому ізоляторі міста Сімферополя, вже вручені обвинувальні висновки. Також вони вручені захисникам, а саму справу направлено ​​до Південного окружного військового суду», - цитує Кримська солідарність адвоката Лілю Гемеджі.

За її словами, сторона захисту закінчила ознайомлення з матеріалами кримінальної справи і зараз очікує призначення дати попереднього судового засідання.

Як розповіла адвокат, матеріали даної кримінальної справи не набагато відрізняються від попередніх політичних справ у Криму, сфабрикованих проти кримських татар на порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Зокрема, захист виявила грубі порушення в експертизах, "які фігурують в якості наріжного каменю звинувачення".

«Фоноскопія не змогла визначити голосу, більш того фонографічна експертиза сповнена помилок, зокрема, фігурують особи, які не залучаються у даній кримінальній справі. Проте, фахівців-фоноскопістів підмінили так звані приховані свідки, які, нібито, пізнавали голоси наших підзахисних», - уточнила захисниця.

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Як повідомлялося, 11 березня 2020 року в Бахчисараї пройшли обшуки в будинках кримських татар Енвера Мустафаєва, Амета Сулейманова, братів Сейтумера і Османа Сейтумерова, їхнбого дядька Рустема Сейтмеметова. Також обшук був проведений у будинку колишнього активіста «Кримської солідарності» Сейтумера Сейтумерова, який кілька років тому вимушено покинув Крим.

12 березня 2020 року Київський районний «суд» відправив Амета Сулейманова, який страждає захворюванням серця, під домашній арешт, інші троє фігурантів «справи» були залишені в СІЗО Сімферополя.

Фото Кримської солідарності