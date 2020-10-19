Трьом кримським татарам у Росії загрожує до 18 років тюрми

На засіданні Південного окружного військового суду в м. Ростов-на-Дону в понеділок прокурор запросив фігурантам красногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір" терміни від 15 до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Фейсбук Кримської солідарності.

"Сьогодні в Південному окружному військовому суді прокурор попросив визнати кримських татар мусульман винними й призначити покарання у вигляді позбавлення волі в колонії посиленого режиму на терміни: Рустема Емірусеїнову - 18 років з обмеженням на 1,5 року нагляду, Арсену Абхаїрову - 15 років, Ескендеру Абдулганієву - 16 років ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ескендер Абдулганієв, Арсен Абхаїров і Рустем Емірусеїнов були затримані 14 лютого 2019 р.в с. Октябрське Красногвардійського району.

ФСБ Росії стверджує, що затримані причетні до організації Хізб ут-Тахрір. Раніше Емірусеїнов, Абхаїров і Абдулганієв заявили, що під час обшуку в їх будинках співробітники ФСБ підкинули їм заборонену релігійну літературу.

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За клопотанням захисту "суд" в окупованому Криму допитав двох слідчих ФСБ - Сергія Махнєва і Михайла Лопирьова, які проводили обшуки в будинках підсудних. Після їх допиту обвинувачення "не виключило і не спростувало" версію адвокатів про порушення по час обшуку.

Фото: Фейсбук Кримської солідарності