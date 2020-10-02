Російський суд відмовив кримському татарину в перекладачі через народження у СРСР

Третій Апеляційний суд м.Сочі (РФ) залишив у силі арешт до 15 грудня фігуранту другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Іззету Абдуллаєву.

Суд відмовив йому в праві на перекладача кримськотатарською мовою, аргументуючи тим, що він народився в СРСР, повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук Кримської солідарності.

«Перше засідання відбулося вчора, мій підзахисний заявив про те, що він потребує перекладача. Суд пішов до нарадчої кімнати і оголосив перерву, в зв'язку зі з'ясуванням обставин. Сьогодні засідання продовжилося. Суд відмовив нам у наданні перекладача, аргументувавши тим, що мій підзахисний Абдуллаєв Іззет народився ще в СРСР, навчався російською мовою, протягом тривалого часу проживав на території Республіки Крим», - повідомив адвокат Марлен Халіков.

За його словами, запобіжний захід, обраний судом першої інстанції, залишили без зміни - Іззета Абдуллаєва утримуватимуть під вартою до 15 грудня 2020 року.

Як повідомлялося, раніше Третій Апеляційний суд у м.Сочі залишив у силі рішення про продовження арешту до 15 грудня 2020 року двом фігурантам другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Владлену Абдулкадирову і Рустему Сейтхалілову.

7 березня 2019 року російські силовики провели в Криму масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 25 осіб.

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Руслан Сулейманов, Алім Керімов, Рустем Шейхалієв, Меджіт Абдурахманов, Яшар Муедінов, Білял Адилов, Джеміль Гафаров, Риза Ізетов, Іззет Абдуллаєв, Асан Яніков, Шабан Умеров, Меджит Абдурахманов, Тофік Абдулгазієв, Сейтвелі Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Акім Бекіров, Фарход Базаров , Сервер Газієв, Сейран Муртаза, Еирфан Османов, Осман Арифмеметов, Ремзі Бекіров, Ескендер Сулейманов, Владлен Абдулкадиров і Раїм Айвазов обвинувачуються в причетності до ісламської політичної партії «Хізб ут-Тахрір".

Умеров, Бекіров, Ізетов, Базаров і Айвазов обвинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ («організація діяльності терористичної організації», до довічного позбавлення волі). Решта за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ («участь у діяльності терористичної організації», до 20 років позбавлення волі).

Усім фігурантам справи було також пред'явлено обвинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ («приготування до насильницького захоплення влади», до 10 років позбавлення волі).

Фото: Кримська солідарність