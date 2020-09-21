Денісова звернулась до міжнародних організацій через знущання РФ з 29 кримських татар

Міжнародні правозахисні організації та місії повинні застосувати всі наявні важелі впливу на Російську Федерацію, аби країна-окупант припинила терор стосовно кримських татар.

Як передає Укрінформ, про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на сторінці Фейсбук, наголосивши на грубому порушенні прав 29 кримських татар, ув’язнених в Російській Федерації.

««Другу сімферопольську групу» та «третю бахчисарайську групу», а це 29 кримських татар, переміщують із СІЗО до так званих контрольованих окупаційною владою РФ правоохоронних органів для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження по сфабрикованій справі «Хізб ут-Тахрір» з грубим порушенням прав», - наголосила Денісова.

За її словами, протягом місяця «друга сімферопольська група» піддається моральному тиску з боку правоохоронних органів РФ – вони змушені 14-16 годин перебувати на слідчих діях у приміщеннях, які не пристосовані для одночасного перебування великої кількості людей без відповідного харчування. В сухих пайках, які їм надають на декілька днів, містяться продукти, які кримські татари не можуть споживати через релігійні переконання. Аналогічна ситуація відбувається понад чотири дні з «третьою бахчисарайською групою».

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Омбудсмен наголосила, що жоден з кримських татар жодного дня не забезпечувався засобами індивідуального захисту та дезінфекторами, чим штучно створюються умови для зараження кримських татар коронавірусом. Зокрема, Джеміль Гафаров, якому встановлено інвалідність другої групи через важкі хронічні захворювання, звертався до керівництва з проханням не залучати його до процедури ознайомлення з матеріалами справи, адже він перебуває в зоні підвищеного ризику зараження та не має фізичних сил витримати таке навантаження.

Крім того, інші арештовані - Сервета Газієва, Руслан Сулейманов, Османа Сейтомерова, попри серйозні захворювання, вивозяться для участі у слідчих діях.

«Зауважу, що жоден зі згаданих громадян України не отримує необхідного медичного забезпечення протягом тривалого часу. Звертаюся до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової з вимогою відновити права громадян України на належне харчування, медичне забезпечення, що передбачено п. 20, 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН від 30.08.1955 р», - наголошується в тесті повідомлення.

Денісова закликала міжнародні правозахисні організації застосувати всі можливі важелі впливу на Російську Федерацію, аби припинити терор стосовно кримських татар та звільнити бранців Кремля.

Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, багато з яких - активісти "Кримської солідарності". Всього було затримано і заарештовано 24 людини, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".

11 березня 2020 року в Бахчисараї пройшли обшуки в будинках кримських татар: Енвера Мустафаєва, Амета Сулейманова, братів Сейтумера і Османа Сейтумерова і їхнього дядька Рустема Сейтмеметова.

Мустафаєва після опитування відпустили. Решті (третя бахчисарайська група) інкримінують частину другу статті 205.5 КК РФ (Організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).