У МЗС Туреччини назвали вирок кримським татарам залякуванням

Туреччина засудила вирок сімом кримським татарам, ухвалений російським судом 16 вересня 2020 року, та розцінює його як залякування і тиск.

Відповідну заяву розміщено на сайті відомства, повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

"Вирок сімом кримським татарам, оголошений російським судом 16 вересня 2020 року, став ще одним прикладом посилення політики залякування кримських татар. Дуже прикро, що татарсько-тюркську спільноту, яка є важливим елементом Кримського півострова, намагаються тримати під тиском такими методами", - йдеться в заяві турецького МЗС.

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В Анкарі наголосили на незмінності своєї позиції щодо незаконної анексії Криму Росією і наголосили, що Туреччина «залишатиметься на боці кримських татар, які захищають свої права та інтереси у мирний спосіб і намагаються донести свою позицію демократичними методами».

Посольство України в Туреччині у дописі у Фейсбуці подякувало МЗС за підтримку та незмінну позицію щодо підтримки територіальної цілісності України.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2017 року російські силовики заарештували жителів Бахчисарая Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Бєлялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва і Ернеса Аметова.

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21 травня 2018 року в Криму також затримали координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. ФСБ Росії інкримінувала їм усім участь у забороненій в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 16 вересня оголосив їм вирок. Зокрема, Марлену Асанову присудили 19 років колонії суворого режиму, Мемету Бєлялову – 18, Тимуру Ібрагімову – 17 років, Сейрану Салієву – 16, Серверу Мустафаєву – 14, Серверу Зекір'яєву – 13, Едему Смаїлову – 13.

Ернес Аметов був визнаний невинним і звільнений у залі суду.

Євросоюз виступив з вимогою до Росії скасувати тривалі терміни ув'язнення для фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" та звільнити всіх незаконно затриманих українців.

Фото: АА