Мінрегінтеграції вимагає посилення санкцій проти РФ через вироки кримським татарам

Мінрегінтеграції вимагає посилення санкцій проти РФ через вироки кримським татарам

Фото
Укрінформ
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій домагатиметься посилення міжнародних санкцій проти осіб, які в Росії виносять незаконні, політично вмотивовані вироки проти незаконно утримуваних кримських татар.

Як передає Укрінформ, про це заявила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук під час акції на Майдані Незалежності у підтримку кримських політв’язнів бахчисарайської справи Хізб ут-Тахрір, інформує міністерство у Фейсбуці.

За словами Голованчук, у санкційний список мають бути включені російські прокурори та судді, які незаконно позбавили волі сімох кримських татар, активістів, звинувачених ФСБ Росії у начебто причетності до тероризму.

«Ми б хотіли знати кожного в обличчя тих суддів та прокурорів, які дозволяють собі незаконно позбавляти волі українських громадян. Ми віримо, що з колегами з Міністерства закордонних справ, разом з нашими міжнародними партнерами зможемо домогтися запровадження додаткових санкцій не тільки на державу Росію, яка окупувала український півострів, а й персонально на прислужників російської репресивної машини», - сказала Голованчук.

Читайте також: МЗС вимагає від Росії скасувати незаконні вироки сімом кримським татарам

Вона розповіла, що Мінреінтеграції фінансово підтримує сім’ї «політв’язнів Кремля» та звільнених з російського полону українців, і попри незаконне ув’язнення кримських татар домагатиметься звільнення всіх їх і повернення додому.

«Кримських татар не так легко зупинити. Ці фантастичні цифри незаконних вироків не зупинять цих людей, які борються за свій народ, за справедливість», - відзначила Голованчук.

Як відомо, 16 вересня Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вирок кримським татарам Серверу Мустафаєву, Едему Смаїлову, Марлену Асанову, Сейрану Салієву, Серверу Зекір'яєву, Мемету Бєлялову та Тимуру Ібрагімову, засудивши кожного від 13 до 19 року колонії суворого режиму.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-