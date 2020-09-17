Мінрегінтеграції вимагає посилення санкцій проти РФ через вироки кримським татарам

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій домагатиметься посилення міжнародних санкцій проти осіб, які в Росії виносять незаконні, політично вмотивовані вироки проти незаконно утримуваних кримських татар.

Як передає Укрінформ, про це заявила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук під час акції на Майдані Незалежності у підтримку кримських політв’язнів бахчисарайської справи Хізб ут-Тахрір, інформує міністерство у Фейсбуці.

За словами Голованчук, у санкційний список мають бути включені російські прокурори та судді, які незаконно позбавили волі сімох кримських татар, активістів, звинувачених ФСБ Росії у начебто причетності до тероризму.

«Ми б хотіли знати кожного в обличчя тих суддів та прокурорів, які дозволяють собі незаконно позбавляти волі українських громадян. Ми віримо, що з колегами з Міністерства закордонних справ, разом з нашими міжнародними партнерами зможемо домогтися запровадження додаткових санкцій не тільки на державу Росію, яка окупувала український півострів, а й персонально на прислужників російської репресивної машини», - сказала Голованчук.

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Вона розповіла, що Мінреінтеграції фінансово підтримує сім’ї «політв’язнів Кремля» та звільнених з російського полону українців, і попри незаконне ув’язнення кримських татар домагатиметься звільнення всіх їх і повернення додому.

«Кримських татар не так легко зупинити. Ці фантастичні цифри незаконних вироків не зупинять цих людей, які борються за свій народ, за справедливість», - відзначила Голованчук.

Як відомо, 16 вересня Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вирок кримським татарам Серверу Мустафаєву, Едему Смаїлову, Марлену Асанову, Сейрану Салієву, Серверу Зекір'яєву, Мемету Бєлялову та Тимуру Ібрагімову, засудивши кожного від 13 до 19 року колонії суворого режиму.