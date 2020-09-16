МЗС вимагає від Росії скасувати незаконні вироки сімом кримським татарам

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС України у зв’язку оголошенням вироків громадянам України у черговій справі «Хізб ут-Тахрір»

"Російська Федерація має скасувати рішення суду та негайно звільнити Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сервера Зекір’яєва, Тімура Ібрагімова, Сервера Мустафаєва, Сейрана Салієва та Едема Смаїлова, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України", - заявили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що ці громадяни України були незаконно затримані на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, звинувачені за статтею 205.5 УК РФ «Організація та участь у терористичній діяльності» та у порушення норм міжнародного права, незаконно переміщені на територію Росії до м. Ростов-на-Дону.

Досудове слідство та судовий процес відбувались із численними процедурними порушеннями та в умовах цілковитого ігнорування наданих захистом доказів про непричетність обвинувачуваних до інкримінованих діянь.

Фінальною крапкою цього ганебного процесу став сьогоднішній судовий вирок щодо позбавлення волі М. Белялова – на 18 років, М. Асанова – на 19 років, Т. Ібрагімова – на 17 років, С. Салієва – на 16 років, С. Мустафаєва - на 14 років, Е. Смаілова – на 13 років, С. Зекір’яєва – на 13 років, констатували українські дипломати. "Закликаємо міжнародне співтовариство відреагувати на таке ганебне рішення держави-окупанта, категорично засудити застосування РФ неправомірної практики судових переслідувань інакодумства, вимагати припинення Росією порушення норм міжнародного права, включаючи гуманітарне і прав людини, на окупованих нею територіях України, та посилити тиск на РФ, в тому числі санкційний", - підкреслили в МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов.

21 травня 2018 року в Криму також затримали координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. ФСБ Росії інкримінувала їм усім участь у забороненій в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд Ростова-на-Дону, РФ, почав розглядати цю справу по суті.