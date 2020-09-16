У Києві зібралася акція на підтримку політв'язнів "бахчисарайської справи"

Про це глава правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик заявила у середу в Києві на акції підтримки політв'язнів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», передає кореспондент Укрінформу.

«Вони не вчинили жодного злочину для того, щоб їх судили. Але вони, як, наприклад, фігуранти другої "бахчисарайської справи", через кого ми зібралися сьогодні на акцію, вже три роки знаходяться в ув'язненні і їм загрожують великі терміни. У них є сім'ї, у них є друзі, проте окупаційній владі все одно. Фактично людей переслідують за розмови на кухні, за думки, за неіснуючі злочини, які вони не скоювали і не планували», - сказала Печончик.

Акції підтримки політв'язнів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

За її словами, всі вісім осіб, яким сьогодні російський суд оголосить вироки, були активістами або цивільними журналістами Кримської солідарності.

«Ми вважаємо, що основний мотив переслідування людей другої бахчисарайської групи - це їх громадянська правозахисна діяльність. Вони намагалися давати матеріальну допомогу, вони ходили в суди, вели стрім процесів, фактично були журналістами в окупованому Криму, де журналістика знищена. Вони намагалися говорити правду про те, що там відбувається », - підкреслила право захисниця.

Вона висловила розчарування, що через рік після звільнення з неволі кримських політв'язнів не було більше жодного звільнення. До того, підкреслила вона, число нових політв'язнів не зменшується, а зростає.

«Ми закликаємо українську владу робити все можливе, щоб звільнити цих людей і прийняти на законодавчому рівні питання підтримки сімей політв'язнів, які виховують дітей і які зараз знаходяться в дуже важкому становищі», - сказала Печончик.

Вона заявила, що українські громадяни не байдужі до долі політв'язнів, серед яких велика частина - кримські татари.

«Українські громадяни солідарні з громадянами України, які живуть в окупованому Криму, і будуть з ними до тих пір, поки всі політв'язні не вийдуть на волю», - сказала наголосила глава правління Центру прав людини.

Сьогодні російський суд оголосить вирок 8-ми кримським татарам, фігурантам другої бахчисарайської групи у «справі Хізб ут-Тахрір».

Прокурор вимагає для політв’язнів терміни від 15 років до 21 року ув'язнення в колонії суворого режиму. Обвинувачення називає активістів членами «терористичної організації», хоча є ряд доказів, що ця справа повністю сфабрикована і є черговими репресіями проти кримських татар.

Марлену Асанову загрожує 20 років, Мемету Белялову - 21 рік, Тимуру Ібрагімову - 20 років, Ернесу Аметову - 17 років, Серверу Зекір’яєву - 15 років, Сейрану Салієву - 19 років, Серверу Мустафаєву і Едему Смаілову - по 17 років.

Перших трьох обвинувачених суд розглядає як організаторів осередку забороненого в Росії ісламського руху. На території України і більшості європейських країн організація діє без обмежень на рівні національних законодавств.