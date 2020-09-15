У Криму продовжили арешт на три місяці ще трьом фігурантам "сімферопольської справи"

Так званий суд в окупованому Криму продовжив ще на три місяці арешт трьом фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Шабану Умерову, Ремзі Бекірова та Різе Ізетову.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує в Facebook Кримська солідарність,

"Суд не почув доводи захисту і продовжив арешт на три місяці всім трьом фігурантам цієї справи", - повідомив у відеосюжеті Кримської солідарності адвокат Едем Семедляєв.

За словами адвокатів Лілі Гемеджі та Едема Семедляєва, підзахисні дякували людям за підтримку і допомогу їхнім сім'ям.

Як повідомлялося, 27 березня 2019 року в Криму проходили наймасовіші обшуки в будинках кримських мусульман. Слідчі дії проводили в селищах Кам'янка, Строганівка та Біле Сімферопольського району. Були затримали близько 25 осіб за підозрою в причетності до міжнародної політичної партії «Хізб ут-Тахрір».

Пізніше фігурантам другого сімферопольської справи «Хізб ут-Тахрір» пред'явили звинувачення в підготовці до повалення конституційного ладу РФ (ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК).

Нині всі вони знаходяться в СІЗО Сімферополя (Крим) і Ростовської області (Росія).