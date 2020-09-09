“Бахчисарайська справа”: обвинувачений заявив у суді про зв’язок секретних свідків із ФСБ

Обвинувачений у другій бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір» Сулейман (Марлен) Асанов, виступаючи в російському Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону, заявив, що брали участь у цьому процесі секретні свідки, які залежні від ФСБ.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на опублікований Кримською солідарністю у Фейсбуці виступ Асанова.

«Перший свідок, якого допитали, був працівник ФСБ оперативник Артикбаєв. Ця людина організувала прослуховування в мечеті, де жителі міста Бахчисарая поклонялися і вивчали іслам. Людина, яку використовували для організації прослуховування - Тумаревич Костянтин. Згодом цю людину залучили до цієї справи як прихованого свідка», - повідомив Асанов.

Він зазначив, що Артикбаєв - колишній співробітник СБУ України. "Порушив присягу, тобто - зрадник, злочинець, і він сьогодні організатор цих кримінальних справ, які шиті білими нитками", - говорить Асанов.

А Тумаревич, за його словами, незаконно перебуває в Криму, оскільки у нього прострочений паспорт громадянина Латвії і «у нього були проблеми із законом у країні, звідки він родом».

«Про це він сам мені розповідав. Коли був обшук у кафе Салачик у травні 2016 року, працівники ФСБ сфотографували його документи - вони були в сумці, яку він залишив у кафе. Але після цього він спокійно продовжує жити і працювати в місті Бахчисараї», - повідомив фігурант «справи».

Асанов пояснив причину «цинічної брехні», з якою Тумаревич виступав в суді як секретний свідок.

«Тому що його турбувало своє власне становище, а не діяльність ХТ (Хізб ут-Тахрір - ред.), про заборонену діяльність якої він, нібито, турбувався. Цього ж чоловіка було використано як прихованого свідка і в першій кримінальній справі ХТ, яка була порушена в Бахчисараї. Я впевнений, що його вразливість перед законом дає можливість спецслужбам використовувати його і в подальшому», - сказав Асанов.

Він повідомив про ще одного прихованого свідка обвинувачення - Салахутдіна Нарзулаєва, який виступив під псевдонім Іван Бекіров.

«Дивно те, що у Салахутдіна такі ж проблеми з документами - він громадянин Узбекистану, його паспорт та перебування тут незаконні. Чому я це знаю? Як Костянтину, так і Салахутдіну, я намагався допомогти вирішити проблеми, я з ними разом їздив до фахівців і юристів, щоб знайти розв'язання їхніх проблем. Але рішення ми так і не знайшли, що сьогодні стало хорошим приводом для ФСБ використовувати цих людей проти нас», - розповів Асанов.

Він підкреслив, що завдяки свідченням цих двох прихованих свідків була здійснена фабрикація кримінальної справи, але навіть ці двоє свідків «не показали на наявність у наших діях тероризму і спроби захоплення влади».

Що стосується колишнього співробітника СБУ Артикбаєва, зазначив Асанов, який стверджує, що «ми нібито хотіли захопити владу», то «він сам брав участь у захопленні влади, так як сьогодні ми вже бачимо його службовцем в органах ФСБ».

«Присяга складається один раз, так хто сьогодні злочинець - ми або він?» - заявив в суді Асанов.

Як повідомляв Укрінформ, у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону, РФ, відбуваються дебати по «справі Хізб ут-Тахрір» (друга бахчисарайська група). Прокурор просить для обвинувачених від 15 до 21 року позбавлення волі.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов.

21 травня 2018 року в Криму також затримали координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. ФСБ Росії інкримінує їм всім участь у забороненій в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд Ростова-на-Дону, РФ, почав розглядати цю справу по суті.