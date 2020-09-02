"Друга бахчисарайська": прокурор РФ просить обвинуваченим від 15 до 21 року

У Південному окружному військовому суді розпочалися дебати у другій бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір», під час яких прокурор просить обвинуваченим від 15 до 21 року позбавлення волі.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської солідарності.

"Я вважаю, що захист за всіма статтями розбив висунуте обвинувачення щодо наших підзахисних. Кожен адвокат детально спростував пред'явлене обвинувачення, тому що воно нічим не підтверджується і пов'язане з політичним підґрунтям цієї кримінальної справи", - прокоментував адвокат Айдер Азаматов.

Кримська солідарність повідомляє, що за словами адвоката Лілі Гемеджи, прокурор просить для обвинувачених «нереально великі строки».

"У дебатах виступав прокурор, почав він з конституції, ісламських хадисів, з того, що мусульмани не повинні розділятися на нації, цитував виступи в суді наших підзахисних про те, що кримські татари переслідувалися в Росії ще з 1783 року, що в 1944 році були депортовані, а зараз переслідуються за національною та релігійною ознаками. В кінці дебатів попросив нереально великі строки", - розповіла Гемеджи.

За словами адвоката Назима Шейхмамбетова, "за бесіди в мечеті хлопцям загрожують терміни від 15 до 21 року".

За його словами, захист не має ілюзій, що суд пом'якшить або виправдає фігурантів «справи», оскільки "це не перша справа щодо кримських татар, в якій суд демонструє обвинувальний ухил в кримінальному процесі".

"Суд навіть не став слухати надання доказів, грубо порушивши права наших підзахисних, з власної ініціативи перейшовши до стадії дебатів", - зазначив Шейхмамбетов.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв та Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Обвинувачення проти них долучили до бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати цю справу по суті.

Фото: Ґрати