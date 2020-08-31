Політв'язня Теймура Абдуллаєва знову відправили до ШІЗО

Українського політв'язня в РФ Теймура Абдуллаєва, який перебуває в ВК-2 у місті Салават (Башкортостан), знову відправили до штрафного ізолятора на десять днів - до 7 вересня.

Про це його мати Діляра Абдуллаєва розповіла кореспонденту Укрінформу.

«Сьогодні мені зателефонувала адвокат Марина Дубровіна. Вона відвідала моїх дітей у Салаваті - і Теймура, і Узеїра (Узеїр Абдуллаєв знаходиться в ВК-16 - ред.). Вона сказала що Теймуру знову продовжили покарання на 10 діб, до 7 вересня», - розповідає Абдуллаєва.

Мати політв'язня пояснює, що Теймур 28 серпня вийшов з ШІЗО, мав подзвонити сім'ї, але йому «сказали, що телефон знову не працює». Незабаром було призначено нове покарання.

Є інформація, що з Абдуллаєвим знову розмовляли «співробітники спецвідділу». За словами політв'язня, вони вважають, що Теймур щось знає, щось приховує. «Теймур їм відповів, що нічого такого не знає і не розуміє, що їм потрібно від нього. Вони тоді кажуть, «будеш гнити у ШІЗО», - переповідає Абдуллаєва.

Адвокат Дубровіна все ще знаходиться в м. Салават, де вона продовжує збирати документи, у тому числі необхідні для подання скарги до ЄСПЛ.

Читайте також: Кримчанина Абдулаєва російські тюремники тримали в ШІЗО майже 5 місяців

Як повідомлялося, засудженого за сфабрикованою "справою Хізб ут-Тахрір" кримського татарина Теймура Абдуллаєва в російській колонії тримали в штрафному ізоляторі 141 день. 12 серпня стало відомо, що його перевели до СУТ (камеру з суворими умовами тримання, там перебувають 15 осіб, можна спілкуватися з сусідами по камері). 18 серпня Абдуллаєва знову посадили до ШІЗО - на десять діб.

У середині липня Абдуллаєва підготувала і відправила скаргу до Управління Верховного комісара ООН з прав людини у зв'язку з порушенням прав її сина - необгрунтованим довгостроковим триманням у штрафному ізоляторі російської колонії.

У жовтні 2016 року п'ятеро кримських татар, які проживають у Сімферополі і його передмістях, були затримані співробітниками ФСБ за сфабрикованою справою так званої «1-ї сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір».

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Рустема Ісмаїлова до 14 років ув'язнення, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова - до 12 років. Ще двоє фігурантів - брати Теймур і Узеїр Абдуллаєви - були засуджені до 17 і 13 років відповідно.

Верховний суд РФ після апеляції зменшив всім термін ув'язнення на пів року. Наприкінці січня їх етапували в дві колонії Башкортостану в м. Салават - ВК-2 і ВК-16.

ПЦ «Меморіал» визнав всіх фігурантів «1-ї сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір» політв'язнями.