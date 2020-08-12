Кримчанина Абдулаєва російські тюремники тримали в ШІЗО майже 5 місяців

Засудженого за сфабрикованою "справою Хізб ут-Тахрір" кримського татарина Теймура Абдуллаєва в російській колонії 141 день тримали в штрафному ізоляторі.

Про це розповіла "Кримській солідарності"дружина в'язня Аліме Абдуллаєва, повідомляє Укрінформ.

Тепер, за словами дружини, Абдуллаєва перевели в СУТ - камеру з суворими умовами тримання. Там перебувають 15 осіб, і він може спілкуватися тільки з сусідами по камері.

"Теймур подякував усім, хто відправляє йому листа. І я вдячна всім за підтримку - моєму незламному і дружному народу, адвокатам, активістам у різних країнах світу, які писали листи. Люди писали в колонію, ФСВП Росії, створювали петиції. Дякую за сприяння і МЗС України, омбудсмену України. Це не перемога, ми не зупинимося, доки вони не вийдуть на волю, але 141 день в ізоляції - це дуже сильне випробування і Теймур його пройшов», - зазначила Аліме.

Правозахисники "Кримської солідарності" нагадали, що 18 лютого 2020 року Теймур Абдуллаєв був етапований в СІЗО міста Уфи. У березні 2020 року стало відомо про те, що його на початку цього самого місяця 2020 року було етаповано до ФКУ ВК № 2 міста Салават УФСВН Росії по Республіці Башкортостан для відбування покарання. Так, відразу після прибуття до ВК, його відправили до штрафного ізолятора. Після цього, його ще як мінімум тричі відправляли в ШІЗО.

Абдуллаєв - один із п'ятьох кримських татар, які проживають в Сімферополі, які були затримані співробітниками ФСБ в жовтні 2016 року.

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Рустема Ісмаїлова до 14 років ув'язнення, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова - до 12 років. Ще двоє фігурантів - брати Теймур та Узеїр Абдуллаєві були засуджені до 17 і 13 років відповідно.

Верховний суд РФ в апеляції знизив всім строк ув'язнення на пів року. В кінці січня їх етапували до колонії Башкортостану.

Їм інкримінується членство в «Хізб ут-Тахрір», яка в Росії заборонена з 2003 року. На території України і більшості європейських країн організація діє без обмежень на рівні національних законодавств.