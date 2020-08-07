У Криму помер батько політв'язня Шейхалієва

Як передає Укрінформ, про це повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність» у Фейсбук.

Тільки що повідомили про смерть Дінара Шейхалієва. Це батько політв'язня, громадянського журналіста Рустема Шейхалієва, який зараз перебуває під слідством і утримується в СІЗО Сімферополя. Півтора місяця тому 63-річному кримському татарину несподівано поставили діагноз - рак. Онкологічне захворювання розвивалося стрімко, чоловік не міг впоратися зі стресом після арешту сина у березні 2019 року. Його найбільшим бажанням було побачити сина вільним", - наголошується в повідомленні.

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За інформацією «Кримської солідарності» дженазе (похорон) відбудуться 87 серпня.

Рустем Шейхалієв із 2015 року висвітлював арешти й обшуки в Криму, знімаючи фото і відеоматеріали на телефон. 27 березня 2019 року його заарештували. ФСБ Росії підозрює його в участі в організації «Хізб ут-Тахрір».