Адвокати хочуть поновити слідство у "другій бахчисарайській справі"

Адвокати, які виступають у другій бахчисарайській "справі Хізб ут-Тахрір", заявили про необхідність відновлення судового слідства через відсутність достатніх доказів обвинувачення.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на відео Кримської солідарності, опубліковане у Фейсбуці.

"Суд не дав нам права до кінця озвучити свої докази та висловити їх у судовому процесі, у зв'язку з чим усі ми просимо про відновлення судового слідства", - сказав адвокат Еміль Курбедінов.

Його колега Сіяр Панич додав, що сторона обвинувачення не надала достатніх доказів провини підозрюваних у цій справі, а виступ прокурора в дебатах нагадував виступ політика.

"Прокурор у своєму виступі не навів скільки-небудь достатніх та допустимих доказів у справі, а лише говорив голослівні речі, що було схоже більше на виступ політичний, ніж на виступ у дебатах в кримінальному процесі", - сказав Панич.

У Південному окружному військовому суді пройшли дебати у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група), в ході яких прокурор запросив обвинуваченим від 15 до 21 року позбавлення волі. При цьому захист констатував, що держобвинувач у ході дебатів "часто висловлював симпатію до царської Росії, що може бути розцінено, як спроба зазіхання на конституційний лад РФ".

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяєв і Ернес Аметов.

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. ФСБ Росії інкримінує їм усім участь у забороненій у Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд Ростова-на-Дону почав розглядати цю справу по суті.