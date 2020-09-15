У Криму мати політв'язня Мустафаєва вийшла на одиничний пікет протесту

Мати заарештованого кримськотатарського правозахисника і координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва вийшла на одиничний пікет у центрі Бахчисарая.

В руках вона тримала плакат "Розмови в мечеті — не злочин! Поверніть мені сина!", повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення Кримської солідарності у Facebook.

"Венера Мустафаєва намагається привернути увагу громадськості до долі свого сина і завтрашнього засідання суду в Південному окружному військовому суді (в Ростові-на-Дону, РФ - ред.), де судова колегія винесе вирок вісьмом кримським татарам мусульманам. На цей час правозахисник знаходиться у слідчому ізоляторі №1 Ростова-на-Дону", - йдеться в повідомленні.

За словами Мустафаєвої, її сина заарештували за те, що він допомагав тим, хто зіткнувся з несправедливістю.

"Сервер завжди людям допомагав. Він захищав тих, хто зіткнувся з несправедливістю, хто потрапив у біду, сім'ям політв'язнів. Сьогодні він потребує допомоги, нашого захисту. Ми не повинні змиритися з цими репресіями", - цитує Кримська солідарність слова матері політв'язня.

Як повідомлялося, у квітні 2019 року у Криму пройшла хвиля одиничних пікетів, в ході яких люди виходили з плакатами «Кримські татари — не терористи».

У Ростові-на-Дону йде суд над другою бахчисарайською групою «справи Хізб ут-Тахрір». Обвинувач - прокурор Євген Колпіков запросив фігурантам «справи» строки від 15 до 21 року ув'язнення в колонії суворого режиму.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяев і Ернес Аметов.

21 травня 2018 року у Криму також затримали координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаілова. ФСБ Росії інкримінує їм усім участь у забороненій у Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

Фото: crimean-solidarity.org