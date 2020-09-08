Російський суд не дав Мустафаєву надати докази його невинуватості - адвокат

Виступ під час дебатів у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону фігуранта другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Сервера Мустафаєва більше 10 разів переривався суддями. Ще тричі Мустафаєва видаляли із зали.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на відео Кримської солідарності, розміщене в Фейсбук.

«Близько десяти разів переривався виступ Мустафаєва. Дебати - це підсумок всього судового процесу, і враховуючи, що Мустафаєва тричі видаляли із зали засідання, виступ, яким він хотів достукатися до суду, був об'ємним, і йому не дали виступити зі свідченнями, щоб суд чув, що вони не винні», - повідомив адвокат Едем Семедляєв.

За словами адвоката Лілі Гемеджи, суд не дав її підзахисному виступити до кінця, оскільки судді вважали, що він «ухиляється від тих матеріалів, які були надані державним обвинуваченням, і дуже широко трактує те, що було досліджено».

Як повідомляв Укрінформ, у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону тривають дебати у «справі Хізб ут-Тахрір» (друга бахчисарайська група). Прокурор просить для обвинувачених від 15 до 21 року позбавлення волі.

Адвокати, які виступають у другій бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір», заявили про необхідність відновлення судового слідства через відсутність достатніх доказів вини і відмову суду брати до уваги докази невинуватості підзахисних.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв та Ернес Аметов.

21 травня 2018 року в Криму також затримали координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. ФСБ Росії інкримінує їм всім участь у забороненій в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд Ростова-на-Дону почав розглядати цю справу по суті.