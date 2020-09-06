В'язня Кремля Куку відразу після прибуття в колонію запроторили до ШІЗО

Засуджений російським судом на 12 років політв'язень Емір-Усеїн Куку після прибуття етапом уколонію міста Салават (Башкортостан, РФ) був відправлений до ШІЗО.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомила дружина політв'язня Мер'єм Куку.

«У п'ятницю, 4 вересня зателефонував Емір-Усеїн з ВК-16 м. Салават. Прибувши до колонії, був поміщений у карантин, після якого відразу був відправлений у ШІЗО на 15 діб», - повідомила Мер'єм Куку.

За її словами, причиною переведення її чоловіка у штрафний ізолятор стало те, що через погане самопочуття і прохолодну погоду він попросив дозволу робити ранкову зарядку в приміщенні.

«Вранці холодно. На зарядці рано вранці надворі через холод у нього відразу стали реагувати нирки. Він запитав, чи може він зробити зарядку в приміщенні? Відповіддю став запис в справу і переведення до ШІЗО. За одне тільки питання», - написала жінка.

Вона додала, що чоловік скаржився на проблеми з нирками.

«Останній рік нирки дуже турбують. Особливо на протяг і холод. Після численних листів і скарг, йому зробили курс уколів антибіотика. Але ніякого полегшення він не відчув. Знаю, що він буде терпіти до останнього, і тільки вимушено розповість про біль», - зазначила Мер'єм Куку.

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Водночас, за її словами, умови перебування в колонії після 4,5 років у СІЗО дають «відчуття свободи».

«Загалом почуваюся нормально. Після 4,5 років перебування в СІЗО, а це рівносильно клітці, пройшовшись по території та посидівши на сонці, відчуття було, ніби я на свободі», - процитувала дружина Емір-Усеїна Куку.

За його словами, в одній колонії з ним також перебувають засуджені російським судом кримські татари Енвер Сейтосманов, Узеїр Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Рефат Алімов, Арсен Джеппаров.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня 2020 військовий апеляційний суд м. Власиха в Московській області РФ залишив чинним вирок шістьом кримським мусульманам, засудженим у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір». 12 листопада 2019 року Південний окружний військовий суд виніс рішення, згідно з яким Муслім Алієв засуджений на19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку і Вадим Сірук - по 12 років, Рефат Алімов - 8 років, Арсен Джеппаров - 7 років.

Amnesty International організувала кампанію, в рамках якої закликала Росію звільнити правозахисника Емір-Усеїна Куку і ще п'ятьох політв'язнів, що проходять з ним у цій кримінальній справі.

Вони були затримані в лютому - квітні 2016 року в Ялті за обвинуваченням у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».

Фото: crimean-solidarity.org