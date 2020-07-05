Кримські політв'язні перед етапуванням нагадали, що вони — громадяни України

Фігуранти ялтинської групи "справи Хізб ут-Тахрір" напередодні етапування відмовилися від участі в голосуванні за поправки до Конституції РФ, заявивши, що вони є громадянами України.

Про це повідомив відвідав політв'язнів Генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський, повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

"Всі хлопці в СІЗО-1 в Ростові-на-Дону і СІЗО-2 в Таганрозі повідомили адміністрацію і виборчу комісію, що вони є громадянами України та не мають нічого спільного з тим, що відбувається в Росії 1 липня. Зіткнувшись з принциповістю і твердістю такої позиції кримських мусульман, з боку організаторів "волевиявлення" будь-якого тиску або умовлянь на адресу наших громадян не було", – прокоментував Малишевський.

За його словами, в цей час всіх шістьох ув'язнених у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір» готують до етапування.

"Ми не знаємо куди потрапить наступна група «Хізб ут-Тахрір», вони (через мене) один одному передавали побажання, оскільки між ними немає контакту. Можливо, вони потраплять в один етап, а потім їх кудись розподілять, а можливо і ні. На сьогодні ми не знаємо, скільки триватиме цей етап — місяць або 5 тижнів, під час етапування ми будемо мати дуже обмежену інформацію про їх долю. Вони йдуть на етап з істотно підірваним здоров'ям", - розповів в ефірі Малишевський.

Генконсул пообіцяв детально прокоментувати візити до Мусліма Алієва, Рефата Алімова, Инвера Бекірова, Еміра-Усеїна Куку, Вадима Сірука найближчими днями. Відвідування Арсена Джеппарова заплановано Генконсульством України в Ростові-на-Дону наступного тижня.

Нагадаємо: військовий апеляційний суд м. Власіха в Московській області 25 червня залишив у силі вирок шістьом кримським мусульманам, засудженим за ялтинською «справою Хізб ут-Тахрір». Раніше 12 листопада 2019 року, Південний окружний військовий суд виніс рішення, згідно з яким Муслім Алієв був засуджений до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеін Куку і Вадим Сірук — по 12 років, Рефат Алімов - 8 років, Арсен Джеппаров - 7 років.

Amnesty International розпочала кампанію, в рамках якої закликає Росію звільнити правозахисника Емір-Усеіна Куку і ще п'ятьох політв'язнів, які проходять з ним по цій кримінальній справі.

Засуджені по цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті за звинуваченням у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».

Фото: Кримська солідарність, Фейсбук