Політв'язень Газієв не отримує належної меддопомоги в СІЗО Сімферополя - правозахисники

Політв'язню Сервету Газієву, який перебуває під слідством у сімферопольському СІЗО, потрібна кваліфікована медична допомога в цивільній лікарні.

Про це у Facebook повідомляє Кримська солідарність.

«30 червня Сервета Газієва у слідчому ізоляторі відвідав його адвокат Олександр Стасюк. Захисник має намір звертатися до адміністрації СІЗО з клопотаннями про надання кваліфікованої медичної допомоги», - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката, він буде добиватися відвідування його підзахисним «цивільної лікарні, де дійсно кваліфіковані лікарі ще раз його оглянуть і, сподіваюся, пролікують».

«Особливої ​​уваги потребує стоматологія, ми зараз цим займаємося... Є проблеми зі шлунком, є проблеми з тиском. Звичайно, від перебування в слідчому ізоляторі вони не зникають, а залишаються, тобто лікування він там не отримує належного, оскільки фахівців немає, лікарських засобів немає. Передані ліки запізнюються, не відразу передаються», - прокоментував адвокат візит до підзахисного в СІЗО.

Газієв був заарештований 27 березня 2019 року, коли в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, багато з яких - активісти організації Кримська солідарність. Загалом було затримано і заарештовано 24 особи, які стали фігурантами другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір».

11 березня 2020 року 13 фігурантам цієї справи продовжили тримання під арештом практично на рік - до 27 березня 2021 року.

60-річному Газієву інкримінується ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (Участь у діяльності терористичної організації) і загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 20 років.