Фігурантам "другої сімферопольської справи" продовжили арешт ще на три місяці

В окупованому Криму так званий Верховний суд у черговий раз продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою трьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» на три місяці.

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

«Суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на три місяці Муедінову Яшару, Газієву Сервету, Гафарову Джемілю», - йдеться в повідомленні.

Адвокат Сіяр Паніч уточнив, що фігуранти залишаться під арештом до 15 вересня 2020 року.

«Слідчий попросив продовжити термін до 18-и місяців, тобто до 15 вересня 2020 року, і суд задовольнив його клопотання», - сказав Паніч.

Як вважає адвокат, це рішення суперечить Кримінально-процесуальному кодексу, який дозволяє продовжувати запобіжний захід до 12 місяців тільки у виняткових випадках.

«Слідчий мотивував необхідність продовження великим обсягом слідчих дій, але це не є винятковістю, тому що по даній справі створено велику слідчу групу, протягом майже півтора року справа не зрушується з місця. Навіть якщо виходити з їхньої логіки, КПК не дозволяє продовжувати строк більше ніж на 12 місяців. Звичайно ж, будемо оскаржувати в триденний термін», - зазначив адвокат.

За його словами, засідання проходило в закритому режимі, родичів обвинувачених не пустили в зал суда навіть на оголошення рішення.

«Судові засідання пройшли в закритому режимі, суддя вчора про це виніс рішення, без обговорення. Наші клопотання, мої й обвинувачених, про те, щоб провести у відкритому режимі, було відхилено. Також прохання хоча б оприлюднення підсумкового рішення провести у відкритому режимі і допустити ЗМІ було відхилено», - заявив адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, багато з яких - активісти "Кримської солідарності". Всього було затримано і заарештовано 24 людини, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".