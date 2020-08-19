Правозахисника Еміра Куку етапували у колонію в Башкірії

Кримськотатарського правозахисника Еміра-Усеїна Куку, засудженого на 12 років позбавлення волі, доправили у колонію міста Салават у Башкирії (РФ).

Як передає Укрінформ про це повідомляє ГО "Кримська солідарність".

Дружина політв'язня Мер'єм відомості про прибуття Еміра-Усеїна Куку в ФКУ ІК-16 отримала від адвоката Юнуса Рефата, який зустрівся з кримським політв'язнем сьогодні.

«Емір-Усеїн зараз знаходиться на карантині. Дуже був радий бачити адвоката і передав родині, свойому народу, громадськості велике вітання. Адвокат залишив йому свій номер телефону на випадок екстрених ситуацій», - розповіла Мер'єм Куку.

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Адвокат повідомив дружині політв'язня, що планує систематично, раз на два місяці відвідувати його й інших політв'язнів у колонії.

Сім'я занепокоєна станом здоров'я Еміра-Усеїна Куку і відсутністю системного лікування.

«Еміра давно турбують нирки, які йому відбили при затриманні в Криму, але точного діагнозу досі немає. Прокололи в Ростові-на-Дону антибіотики - біль не пройшов. Окрім іншого, з'явилося новоутворення в колінному суглобі. У Ростові-на-Дону, до етапу в Салават, йому зробили УЗД. Попередній висновок - кіста Бейкера. Ніяке лікування не проводиться. Коліна згинає з болем», - повідомила дружина Куку.

Як нагадали правозахисники, 12 листопада 2019 року в Ростові-на-Дону відбулося заключне судове засідання щодо фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір» (ялтинська група). Воно тривало 14 хвилин. Підсудних визнали винними і призначили покарання у вигляді позбавлення волі у колонії суворого режиму на термін від 7 до 19 років. Еміра-Усеїна Куку засудили на 12 років, з обмеженням волі на термін 1 рік.

Військовий апеляційний суд міста Власіха у Московській області 25 червня повністю залишив у силі вирок шістьом кримським мусульманам, засудженим за ялтинською справою "Хізб ут-Тахрір".

На думку адвокатів, які працюють з даною категорією справ, протягом усього слідства не були представлені адекватні докази провини й причетності підсудних до терористичних актів або насильства, а заарештовані кримські татари звинувачуються і засуджуються до різних термінів у колонії суворого режиму лише на підставі того, що відвідували релігійні збори та читали релігійну літературу, обговорювали соціально-політичні теми.

Фото: crimean-solidarity.org