В'язень Кремля Аметов подякував українським активістам у Латвії за підтримку

Фігурант кримінальної «справи Хізб ут-Тахрір» (друга бахчисарайська група) Ернес Аметов надіслав українським активістам у Латвії лист зі словами подяки за підтримку.

Копію листа активістка Тетяна Лазда передала кореспондентові Укрінформу.

«Мені хочеться подякувати вам за те, що ви проводите ці акції, на яких весь цивілізований світ може побачити, що відбувається насправді з кримськотатарським народом і зі мною зокрема. Дякую що ви є!» - написав Аметов із СІЗО.

Він підкреслив, що листи й акції підтримки важливі для нього та інших в'язнів: «Тут перестаєш бути тим, ким був на свободі, втрачаєш свою ідентичність. Ти перетворюєшся на одного ув'язненого з багатьох. Можливо, це і є їхня мета - перетворити тебе з борця за свободу на середньостатистичного дурня, який мириться з беззаконням».

Українські активісти Латвії регулярно проводять акції на підтримку кримських татар: відзначають День кримськотатарського прапора, організовують пікети на підтримку українських політв'язнів з Криму тощо.

Як повідомлялося, у жовтні 2017 року російські окупанти заарештували жителів Бахчисарая Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Бєлялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва і Ернеса Аметова. ФСБ інкримінує їм участь у забороненій у Росії та окупованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Обвинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд РФ у Ростові-на-Дону почав розглядати цю справу по суті. 4 серпня 2020 року він продовжив термін утримання під вартою фігурантам до 12 листопада.

Всі вісім обвинувачених у цій справі визнані правозахисним центром «Меморіал» політв'язнями.