У Петербурзі, незважаючи на протидію поліції, пройшла акція на підтримку кримських татар

Увечері 18 серпня в Петербурзі, РФ, активісти провели акцію Стратегії-18 на підтримку кримських татар, незважаючи на протидію поліції і затримання.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію активістів у Фейсбуці.

«Незважаючи на затримання громадських активістів Мирного Опору, щомісячна акція Стратегія-18 пройшла успішно», - написала учасниця акції Марина Кен.

Дмитро Негодін повідомив, що один з організаторів акції Ольга Смирнова була затримана ще «під час виходу з будинку».

Інший учасник акції Володимир Шипіцин уточнив, що активісти приходили зі своїми плакатами в 30 відділ поліції Петербурга, де перебувала незаконно затримана Ольга Смирнова.

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Як повідомлялося, активісти Санкт-Петербурга майже чотири роки тому об'єдналися в безстрокову акцію під назвою «Стратегія-18» в пам'ять про день депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці Петербурга з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини. Вони пояснюють, що намагаються зробити факти переслідування кримських татар публічними, посилити громадський тиск на «людей, які приймають рішення».

З весни 2020 року влада Петербурга почали активно протидіяти акціям Стратегії-18, посилаючись на антікоронавірусні заходи.