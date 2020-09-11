Трьом кримським татарам у Росії продовжили незаконний арешт до 13 грудня

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону (РФ) на три місяці продовжив незаконний арешт трьом фігурантам «красногвардійської справи Хізб ут-Тахрір».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Кримська солідарність.

«У Південному окружному військовому суді розглядалося питання продовження арешту фігурантам червоногвардійської групи у «справі Хізб ут-Тахрір». Прокурор клопотав про продовження терміну утримання «у зв'язку з тяжкістю вчиненого злочину», суд задовольнив його звернення. Чинність попередньої постанови суду спливала 14 вересня», - йдеться в повідомленні.

Захист заявив про відсутність в «справі» фактичних доказів провини підсудних. Крім того, аргументуючи незаконність арешту, адвокати фігурантів посилалися на Четверту Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, наголошуючи на пріоритеті міжнародного права над національним.

Адвокати за призначенням також підтримали клопотання своїх колег з Криму і назвали необґрунтованими підстави прокурора про необхідність утримання затриманих під вартою.

Проте суд після 15-хвилинної перерви оголосив ухвалу про подовження терміну утримання під вартою на три місяці, аргументуючи тим, що «на волі підсудні можуть знищити докази у справі, загрожувати свідкам і втекти».

При цьому головуючий суддя Роман Плиско, зачитуючи рішення, повідомив, що нібито твердження захисту про верховенство Женевської конвенції «нібито не відповідає чинному законодавству».

Таким чином, кримськотатарські активісти перебуватимуть під арештом до 13 грудня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Ескендер Абдулганієв, Арсен Абхаїров і Рустем Емірусеїнов були затримані 14 лютого 2019 року в с. Октябрське Красногвардійського району. ФСБ Росії стверджує, що затримані причетні до організації «Хізб ут-Тахрір». Раніше Емірусеїнов, Абхаїров і Абдулганієв заявили, що під час обшуку в їхніх оселях співробітники ФСБ підкинули їм заборонену релігійну літературу.