Кримський татарин заявив у російському суді, що свідку диктувала ФСБ

В суді Ростова-на-Дону свідок звинувачення в ході засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (Красногвардійська група) не зміг відповісти на жодне запитання захисту, в зв'язку з чим слідчий клопотав про оголошення його показань по протоколу раніше проведеного допиту.

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

"Слідчий порушує клопотання про оголошення показань, даних на попередньому слідстві у зв'язку з розбіжностями в тих показаннях і даних сьогодні на суді", - йдеться в повідомленні.

Проти клопотання слідчого виступив адвокат Едем Семедляєв, мотивуючи тим, що "якщо співробітник правоохоронних органів все забув", то це не є підставою для заміни показань в суді на протокол його допиту у ФСБ.

Як підкреслила адвокат Ліля Гемеджі, відповідно до Європейської конвенції про захист прав людини, "свідчення в суді є більш важливими".

Адвокат Еміль Курбедінов підтримав своїх колег.

Крім того, проти клопотання слідчого виступив фігурант "справи" Арсен Абхаїров, заявивши, що свідчення дільничного Сіваєвського записані в протокол під диктовку слідчого ФСБ.

"Абхаїров вважає, що свідок дав свідчення під диктовку слідчого ФСБ і плутається у свідченнях. Емірусеїнов та Абдулганієв його підтримують", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, "Кримська солідарність" наводить факти, коли в ході засідання свідок звинувачення не може відповісти ні на одне питання, наприклад, про участь підсудних у діяльності організації Хізб ут-Тахрір, про місце реєстраціі осередку цієї організації, про те, хто проживає за даною адресою і в якому році підозрювані потрапили в поле зору спецслужб, є факти зберігання або виготовлення ними зброї, а також чи є у справі документи, що підтверджують факти терористичної діяльності фігурантів справи.

Нагадаємо, напередодні під час засідання в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону Емірусеїнов, Абхаїров іта Абдулганієв заявили, що під час обшуку в їхніх будинках співробітники ФСБ підкинули їм заборонену релігійну літературу.

Як повідомляв Укрінформ, ЕскендераАбдулганієва, Арсена Абхаїрова та Рустема Емірусеїнова було затримано 14 лютого 2019 року в с. Октябрське Красногвардійського району. ФСБ Росії стверджує, що затримані після обшуку кримські татари причетні до організації "Хізб ут-Тахрір".

Раніше за відмову співпрацювати зі слідством і небажання визнавати себе винними в тероризмі їх помістили до психіатричної лікарні.