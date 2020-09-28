Суд РФ відмовився вилучити з матеріалів "красногвардійської справи" неприпустимі докази
Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської солідарності.
«Зокрема, йшлося про призначення повторної лінгвістико-релігієзнавчої експертизи, так як першу адвокати вважають неспроможною», - йдеться в повідомленні.
Також мова йшла про виключення з матеріалів справи комплексної релігієзнавчої експертизи і аудіозаписів прослуховування.
Крім того, захист просив визнати неприпустимим доказом рішення Верховного суду РФ про визнання Хізб ут-Тахрір терористичною організацією.
У всіх цих клопотаннях, а також у клопотанні про поділ письмової версії протоколу на частини суд захисту відмовив..
При цьому клопотання про витребування аудіопротоколу і надання його підсудним суд задовольнив.
У вівторок, 29 вересня заплановано допит підсудних у цій «справі», після чого буде оголошено перерву до 19 жовтня для підготовки до судових дебатів.
Як повідомляв Укрінформ, Ескендер Абдулганієв, Арсен Абхаїров і Рустем Емірусеїнов були затримані 14 лютого 2019 року в с. Октябрське Красногвардійського району. ФСБ Росії стверджує, що затримані причетні до організації «Хізб ут-Тахрір». Раніше Емірусеїнов, Абхаїров і Абдулганієв заявили, що під час обшуку в їхніх будинках співробітники ФСБ підкинули їм заборонену релігійну літературу.
Фото: Кримська солідарність