Україна в Раді Європи вимагає від РФ негайно звільнити ув'язнених кримських татар

Україна в Раді Європи вимагає від РФ негайно звільнити ув'язнених кримських татар

Укрінформ
У Раді Європи Україна закликала міжнародне співтовариство продовжувати підтримку кримських татар, які зазнають репресій в окупованому Росією Криму.

Про це заявило у Facebook Постійне представництво України при Раді Європи, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Україна вимагає негайно звільнити всіх ув’язнених громадян України та припинити утиски проти кримсько-татарської спільноти на тимчасово окупованому півострові», - заявив постійний представник України при РЄ Борис Тарасюк.

Посол закликав міжнародне співтовариство продовжувати активно виступати на підтримку захисту прав та свобод жителів Кримського півострова та посилити тиск на РФ з тим, щоб припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території Криму.

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Тарасюк поінформував послів країн-членів, що Російська Федерація по сфабрикованій справі Хізб-ут-Тахрір ув’язнила сімох громадян України, які отримали від 13 до 19 років.

Як повідомлялося, 16 вересня Південно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив неправомірне рішення про засудження представників кримськотатарського народу Сервера Мустафаєва, Мемета Белялова, Марлена Асанова, Тімура Ібрагімова, Сервера Зекір’яєва, Едема Смаїлова та Сейрана Салієва.

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