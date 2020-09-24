У Криму змушують позбутися українського паспорта – посол

В окупованому Криму переслідують власників українських паспортів і чинять тиск, для того щоб населення позбувалося українських документів.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю Крим.Реалії, передає Укрінформ.

«Те, що власників українських паспортів у Криму переслідують – це факт. Те, що на власників українських паспортів тиснуть, для того щоб вони позбулися цих паспортів – це факт. Але я хочу сказати, що українське громадянство не випливає з наявності паспорта. Це паспорт отримують на підставі того, що ви вже громадянка або громадянин України. Тому навіть якщо окупанти змусять українців або кримських татар порвати свої українські паспорти, вони все одно залишаються громадянами України», – зазначив Кислиця.

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У червні правозахисники повідомляли, що кримчан почали штрафувати російські служби за український паспорт при перетині адмінкордону Криму з Херсонською областю.