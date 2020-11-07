Суд у Росії залишив під арештом трьох кримських татар ще на пів року

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону продовжив до 22 квітня арешт трьом фігурантам Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», яких утримують у СІЗО Сімферополя.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на коментар адвоката Лілі Гемеджі «Кримській солідарності», передає Укрінформ.

Адвокат Еміль Курбедінов заявив суду, що їхніх підзахисних не мають права вивозити до Росії, відповідно до положень Четвертої женевської конвенції.

Захисники брали участь у засіданні по відеоконференцзв'язку з підконтрольного Росії Кримського гарнізонного військового суду і СІЗО.

Як повідомлялося, 11 березня цього року в домівках кримських татар розпочалася низка слідчих заходів, ініційованих співробітниками ФСБ Росії. Провели сім обшуків, затримано п'ятьох осіб: Енвера Мустафаєва, Сейтумера Сейтумерова (історик - КР), Османа Сейтумерова, Амета Сулейманова, Рустема Сейтмеметова. Їх відвезли у відділок ФСБ.

Всім затриманим інкримінується стаття 205.5 Кримінального кодексу Росії (Організація діяльності терористичної організації та участь в діяльності такої організації).

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Прокуратура і Нацполіція АР Крим та Севастополя почали кримінальне провадження через обшуки російських силовиків у Бахчисараї та Бахчисарайському районі 11 березня. Пізніше у відомстві повідомили про відкриття ще одного кримінального провадження - за фактом затримання кримських татар після обшуків.

У Міністерстві закордонних справ України висловили «рішучий протест» у зв'язку з обшуками 11 березня.

Фото: krymr.com