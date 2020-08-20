У кримського політв'язня Алієва підтвердили COVID-19

У незаконно утримуваного в російському СІЗО кримського татарина Мусліма Алієва підтвердили COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"Нехтуючи положенням Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною і соціальною радою ООН, рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням, нашому співгромадянину не було надано невідкладну медичну допомогу", - зазначила вона.

Як повідомила Денісова, Алієва замотали у плівку та вивезли у невідомому напрямку, а співкамерника Рефата Алімова ізолювали, помістивши в окрему камеру.

"У цьому ж СІЗО знаходяться Вадим Сірук, Енвер Бекіров, Куку Емір-Усеін та Арсен Джеппаров - вони опинилися у зоні ризику зараження коронавірусом. Москва продовжує цинічно порушувати права і свободи українських громадян, яких незаконно утримує в неволі", - заявила український омбудсмен.

Днісова наголошує: керівництво російських слідчих ізоляторів продовжує ігнорувати заяви Енвера Омерова, Арсена Джеппарова, Аліма Суф'янова щодо надання їм належної медичної допомоги.

"Зокрема, в Арсена Джепарова почався сильний запальний процес після операції з видалення новоутворення, через що погіршився слух, постійно підвищена температура та головні болі, а в Аліма Суф'янова понад шість днів поспіль тримається висока температура та болять нирки", - зауважила вона.

У зв'язку з цим Денісова вимагає від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової відповідного реагування та "негайного припинення нелюдського поводження з незаконно утримуваними українськими політв'язнями".

"Повідомити місце перебування Мусліма Алієва, забезпечити право на отримання належної медичної допомоги всім українським громадянам, відповідно до міжнародних стандартів та рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції", - відзначила омбудсмен.

Уповноважений також закликала міжнародну спільноту підтримати українців та продовжувати тиск на країну-окупанта, аби спільно домогтися звільнення всіх українських політв'язнів.

Як повідомляв Укрінформ, військовий апеляційний суд м. Власіха в Московській області 25 червня 2020 року залишив у силі вирок шістьом кримським мусульманам, засудженим за ялтинською "справою Хізб ут-Тахрір".

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Раніше 12 листопада 2019 року, Південний окружний військовий суд виніс рішення, згідно з яким Муслім Алієв був засуджений до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеін Куку і Вадим Сірук — по 12 років, Рефат Алімов - 8 років, Арсен Джеппаров - 7 років.

Amnesty International розпочала кампанію, в рамках якої закликає Росію звільнити правозахисника Емір-Усеіна Куку і ще п'ятьох політв'язнів, які проходять з ним по цій кримінальній справі.

Засуджені по цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті за звинуваченням у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".