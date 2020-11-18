Кулеба сподівається на ухвалення посиленої резолюції щодо Криму Генасамблеєю ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сподівається на ухвалення у грудні Генасамблеєю ООН посиленої резолюції щодо Криму, що змусить Російську Федерацію дотримуватися міжнародних зобов’язань.

Про це глава МЗС написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

“Вдячний державам-членам, які підтримали у комітеті ГА ООН проєкт посиленої резолюції щодо прав людини у Криму. Коли Асамблея схвалить її у грудні, це надалі консолідує тиск на РФ, аби держава-окупант дотримувалася міжнародних зобов’язань, зокрема міжнародного гуманітарного права”, - написав міністр.

Керівник зовнішньополітичного відомства високо оцінив доповіді щодо ситуації з правами людини у Криму, які детально викривають факти політичного переслідування українців і кримських татар.

На його переконання, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні мала б посилити свій моніторинг у Криму задля захисту тих, кого переслідує держава-окупант.

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МЗС України на своєму сайті вітає схвалення 18 листопада Третім комітетом 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН проєкту, вже п’ятої поспіль, оновленої і посиленої резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі, Україна».

Документ підготовлено на основі двох останніх доповідей Генерального секретаря ООН, представлених на вимогу Генасамблеї, в яких задокументовані численні факти масових порушень прав людини на окупованих територіях.

Ключовими елементами оновленого проєкту резолюції стали заклик до міжнародного співтовариства до посилення взаємодії, зокрема у рамках міжнародних платформ, задля тиску на РФ з метою змушення її до виконання міжнародних зобов’язань як держави-окупанта.

Особливу увагу приділено питанню кваліфікації «органів» на тимчасово окупованих територіях України як «окупаційної влади Російської Федерації».

Резолюція констатує продовження Росією протиправної діяльності згідно з міжнародним гуманітарним правом, що включає переселення російських громадян на півострів, та примусову зміну громадянства з метою модифікації демографічного складу населення. Це, зокрема, негативно впливає на економічні і соціальні права кримчан та змушує їх покидати Крим, що є прихованою формою депортації осіб, які захищені Женевськими конвенціями в умовах окупації.

Серед важливих положень цьогорічного проєкту є заклик до припинення кримінального переслідування за ухилення від військового призову, засудження триваючої безкарності за випадки насильницьких зникнень та констатація ролі ФСБ РФ у задокументованих випадках тортур.

Привертається увага до системних політичних репресій проти представників кримськотатарського народу, чергових необґрунтованих суворих вироків політичним в’язням, переслідування Православної церкви України в Криму, переслідування журналістів, зокрема громадянських, використання пандемії коронавірусу для здійснення подальшого наступу на права людини.

Резолюція вимагає від РФ негайно припинити грубі порушення прав людини та забезпечити безперешкодний доступ міжнародним правозахисним механізмам, включно з Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні і Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ, на територію тимчасово окупованого півострова.