МЗС планує внести на розгляд Генасамблеї ООН проєкти посилених резолюцій щодо Криму

МЗС планує внести на розгляд Генасамблеї ООН проєкти посилених резолюцій щодо Криму

Укрінформ
Українські дипломати працюють над включенням до порядку денного 75-ї сесії Генасамблеї пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" і планують внести на розгляд ГА ООН проєкти посилених резолюцій по Криму.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Вона поінформувала, що після шести місяців карантину Генеральна асамблея відновила фізичну роботу в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, і вже в перший день ухвалила резолюцію про захист прав внутрішньо переміщених осіб та біженців з Абхазії та Цхінвалі/Південної Осетії, Грузія, співавтором якої була Україна.

"Наступна задача - працюємо над включенням вже втретє поспіль до порядку денного 75-ї сесії Генасамблеї пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України"… Крім того, плануємо внести на розгляд Генасамблеї проєкти посилених резолюцій по Криму. Йдеться про вже п’яту резолюцію стосовно ситуації з правами людини в Криму та третю – щодо мілітаризації регіону",- написала Джапарова.

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Окрім того, додала вона, на виконання минулорічної резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму Україна очікує на оприлюднення вже найближчим часом чергової доповіді Генерального секретаря ООН, що є важливим для подальшого документування злочинів російських окупантів в Криму.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з графіком заходів високого рівня нової сесії Генасамблеї в Нью-Йорку, 15 вересня відбудеться офіційне відкриття 75-ї сесії Генасамблеї, 21 вересня – урочисте відзначення 75-ї річниці створення ООН, 22 вересня – початок загальних дебатів.

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Щороку в вересні в Нью-Йорку розпочинається нова, чергова сесія Генеральної Асамблеї ООН. Традиційно, наприкінці місяця проводиться так званий сегмент "високих зустрічей" за участі глав держав та урядів країн-членів ООН.

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