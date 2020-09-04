МЗС планує внести на розгляд Генасамблеї ООН проєкти посилених резолюцій щодо Криму

Українські дипломати працюють над включенням до порядку денного 75-ї сесії Генасамблеї пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" і планують внести на розгляд ГА ООН проєкти посилених резолюцій по Криму.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Вона поінформувала, що після шести місяців карантину Генеральна асамблея відновила фізичну роботу в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, і вже в перший день ухвалила резолюцію про захист прав внутрішньо переміщених осіб та біженців з Абхазії та Цхінвалі/Південної Осетії, Грузія, співавтором якої була Україна.

"Наступна задача - працюємо над включенням вже втретє поспіль до порядку денного 75-ї сесії Генасамблеї пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України"… Крім того, плануємо внести на розгляд Генасамблеї проєкти посилених резолюцій по Криму. Йдеться про вже п’яту резолюцію стосовно ситуації з правами людини в Криму та третю – щодо мілітаризації регіону",- написала Джапарова.

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Окрім того, додала вона, на виконання минулорічної резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму Україна очікує на оприлюднення вже найближчим часом чергової доповіді Генерального секретаря ООН, що є важливим для подальшого документування злочинів російських окупантів в Криму.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з графіком заходів високого рівня нової сесії Генасамблеї в Нью-Йорку, 15 вересня відбудеться офіційне відкриття 75-ї сесії Генасамблеї, 21 вересня – урочисте відзначення 75-ї річниці створення ООН, 22 вересня – початок загальних дебатів.

Щороку в вересні в Нью-Йорку розпочинається нова, чергова сесія Генеральної Асамблеї ООН. Традиційно, наприкінці місяця проводиться так званий сегмент "високих зустрічей" за участі глав держав та урядів країн-членів ООН.