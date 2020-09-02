Чубаров заявляє про нову хвилю політичних переслідувань Росією кримських татар

Голова Меджлісу Рефат Чубаров оприлюднив офіційне звернення до глав дипломатичних установ іноземних держав та очільників місій і представництв міжнародних організацій щодо нової хвилі політичних переслідувань і репресій РФ проти кримських татар.

Заява про це, повідомляє Укрінформ, опублікована на сторінці Чубарова в Фейсбук.

"31 серпня 2020 року, після проведення обшуків в будинках Айдера Кадирова (с. Розливи Нижньогірського району), Айдера Аблякімова (с. Сонячна долина Судакського району), Ридвана Умерова (м. Судак) та Енвера Топчи (смт. Ічкі (Совєтський) Ічкінського району) зазначених осіб було незаконно затримано та вивезено до приміщення управління ФСБ Росії, де вони допитувалися до пізньої ночі без доступу адвокатів та без передачі їм води і їжі. Всім зазначеним вище кримським татарам висунуто звинувачення за статтею 205.6 Кримінального кодексу РФ "Неповідомлення про злочин" і до них вжито заходів щодо обмеження свободи в формі підписки про невиїзд", - йдеться у зверненні.

Як повідомив Чубаров, того ж дня, 31 серпня 2020 року, на судовому засіданні Південного окружного військового суду в місті Ростов-на-Дону (Росія), державне обвинувачення Російської Федерації зажадало від суду визнати винними і призначити терміни від 15 до 21 рока ув'язнення в колонії суворого режиму восьми кримським татарам.

Політик підкреслив, що "остаточне рішення суду може відбутися вже до кінця даного тижня, але вже сьогодні можна сказати, що всі вимоги органів прокуратури судилищем будуть задоволені".

Голова Меджлісу заявив, що "найближчою метою російських окупантів є повне витіснення кримськотатарського народу - корінного народу Криму - за межі Кримського півострова, який російські окупанти перетворюють на військовий форпост, за допомогою якого РФ прагне контролювати регіони Азовського, Чорного та Середземноморського морів".

"Знаючи прихильність урядів ваших держав принципам і цінностям демократії, нормам міжнародного права і міжнародних зобов'язань, взятих на себе в якості держави-члена ООН та ОБСЄ, Ради Європи та / або Європейського Союзу, від імені Меджлісу кримськотатарського народу закликаю їх до задіяння всіх можливих заходів, спрямованих на виконання Російською Федерацією у повній мірі резолюцій ГА ООН 68/262 від 27 березня 2014 року "Територіальна цілісність України" та "Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" 2016-2019 рр. та наказу Міжнародного суду ООН щодо застосування запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - йдеться в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 31 серпня, з ранку силовики прийшли з обшуком в будинки кримських татар Айдера Кадирова (с. Розливи Нижньогірського району), Айдера Аблякімова (с. Сонячна долина Судакського району), Ридвана Умерова (м. Судак) та Енвера Топчі (смт. Ічкі (Совєтський) Ічкінського району).

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську "справу Хізб ут-Тахрір". Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяев і Ернес Аметов біли заарештовані в жовтні 2017 року. Координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едему Смаілова заарештували в травні 2018 року. ФСБ Росії інкримінує їм участь в організації "Хізб ут-Тахрір".