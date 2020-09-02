Кримські татари не дають РФ приховати її злочини в Криму - Джапарова

Росія постійно намагається приховати свої злочини на Кримському півострові, але кримські татари протидіють цьому, тому й потерпають від переслідувань.

Про це перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова сказала в інтерв'ю турецькому телеканалу NTV.

«Коли приїжджаєте до Криму, то бачите ті ж чудові чорноморські пейзажі, сам Крим чудовий, але існує інша реальність, вона прихована. Кожен злочинець намагається приховати свою провину. Росія також хоче приховати свої злочини у Криму. Кримські татари не дають цього зробити», - сказала Джапарова.

Вона розповіла, що кримські татари на окупованому півострові піддаються обшукам, затриманням, жорстокому поводженню. «Кримські татари для Росії на півострові, як кістка в горлі, тому що дають всьому світові побачити цю брехню», - сказала дипломат.

Вона відзначила позицію Туреччини, її незмінність у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України та перспективи розвитку відносин обох країн.

Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня о 6-й ранку силовики прийшли до будинків кримських татар Айдера Кадирова (с. Розливи Нижньогірського району), Рідвана Умерова (м. Судак), Айдера Аблякімова (Судакський район, селище Сонячне), Енвера Топчі (Совєтський район). Після обшуків їх затримали й відвезли в управління ФСБ у Сімферополі. Адвокати затриманих направили скаргу до «прокуратури» у зв'язку з тим, що їх не допускають до підзахисних, місце утримання яких приховують. МЗС Туреччини засудило арешти кримських татар в окупованому Криму.