Джапарова прокоментувала заяву Поклонської щодо її "співпраці" з ООН

Депутатка Держдуми Росії, експрокурор окупованого Криму Наталія Поклонська видає бажане за дійсне, заявляючи про буцімто «визнання» її ООН «представником кримчан у російському парламенті» та «співпрацю» з цією міжнародною організацією.

Як передає Укрінформ, про це заявила у Фейсбуці перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

«Щодо «гучних» заяв про запрошення міжнародних моніторингових місій в Крим та «співробітництво» із поборниками злочину окупації. Н.Поклонська, як і її російські провідники, видають бажане за справжнє, маніпулюючи при цьому механізмом розгляду звернень до Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), розповідаючи про запрошення представників міжнародних організацій в Крим та намагаючись видати листи останніх як «визнання» себе та своїх дій в окупованому Криму», - зазначила Джапарова.

Вона додала, що насправді УВКПЛ вказало на необхідність неухильного виконання резолюцій Генеральної Асамблеї ООН про територіальну цілісність України та статус Криму і забезпечення доступу на територію тимчасово окупованого півострова для Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Читайте також: Джапарова обговорила з послом Палестини протидію спробам легалізації окупації Криму та ОРДЛО

«А цей доступ, який наполегливо блокує Російська Федерація, має здійснюватися відповідно до вищезгаданих резолюцій та згідно з українським законодавством», - акцентувала перша заступниця міністра.

Раніше Поклонська повідомила у Фейсбуці, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини відреагувало на її звернення по припиненню постачання півострова дніпровською водою і заявила про «визнання» цією міжнародною організацією її статусу як представника кримчан у російському парламенті